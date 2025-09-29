Α. Καράμπαμπας

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντώνται σήμερα σε μια κρίσιμη καμπή για το μέλλον της Μέσης Ανατολής. Η συνάντηση δεν είναι τυπική. Στο τραπέζι βρίσκεται ένα σχέδιο 21 σημείων το οποίο, με τη στήριξη ορισμένων αραβικών χωρών όπως το Κατάρ, φιλοδοξεί να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκατάσταση της τάξης στην περιοχή.

Το Ισραήλ εισέρχεται με δύο αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις: την άμεση επιστροφή όλων των ομήρων (ζωντανών ή νεκρών) και την πλήρη αποστρατικοποίηση της Γάζας, με την ουσιαστική εξάλειψη των στρατιωτικών δομών της Χαμάς.

Στο πλαίσιο που συζητείται προβλέπεται, σε πρώτο στάδιο, η απελευθέρωση των ομήρων εντός 48 ωρών από την επικύρωση της συμφωνίας και, παράλληλα, η αποδέσμευση Παλαιστινίων κρατουμένων, πολλοί από τους οποίους είχαν καταδικαστεί για τρομοκρατικές ενέργειες.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης τη συγκρότηση μιας προσωρινής διοίκησης τεχνοκρατών υπό διεθνή εποπτεία, που θα αναλάβει την καθημερινή λειτουργία της Λωρίδας και θα διαχειριστεί την ανοικοδόμηση, ώστε οι πόροι να φτάνουν πραγματικά στους κατοίκους και να μην τροφοδοτούν ισλαμιστικούς οργανισμούς.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου είναι η καταστροφή των στρατιωτικών υποδομών της Χαμάς, από δίκτυα τούνελ μέχρι αποθήκες όπλων, και η θέσπιση μηχανισμών που θα αποτρέπουν την ανασυγκρότησή τους. Χωρίς ένα τέτοιο βήμα, όπως τονίζει η ισραηλινή ηγεσία, κάθε συμφωνία θα είναι εύθραυστη και προσωρινή. Η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων προβλέπεται να γίνει σταδιακά, υπό την επίβλεψη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Ισραήλ και να αποφευχθούν κενά που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι ισλαμιστές.

Το σχέδιο συνοδεύεται από οικονομικά κίνητρα, όπως ειδική ζώνη χαμηλών δασμών και στοχευμένες επενδύσεις, με στόχο να δοθεί μακροπρόθεσμη προοπτική στους κατοίκους της Γάζας.

Η συνάντηση Τραμπ–Νετανιάχου αναμένεται να φέρει τροποποιήσεις και συμβιβασμούς, αλλά για το Ισραήλ η ουσία είναι αδιαπραγμάτευτη: χωρίς επιστροφή όλων των ομήρων και χωρίς αφοπλισμό της Χαμάς δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη κατάπαυση του πυρός. Θα δεχτεί όμως η Χαμάς να παραδώσει πραγματικά τα όπλα και να εγκαταλείψει τον στρατιωτικό της ρόλο ή θα μείνουμε και πάλι με μια συμφωνία μόνο στα χαρτιά;