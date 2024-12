Κομβόι χιλιομέτρων με Σύρους επιστρέφουν στην πατρίδα τους μετά την πτώση του Άσαντ (vid)

Τον επαναπατρισμό των Σύρων σηματοδότησε η πτώση του καθεστώτος Άσαντ κι αυτό καταδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από τη μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους που οδηγούν στη Δαμασκό, με πολλούς ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους και να συνεχίζουν το ταξίδι τους με τα πόδια. Μία τέτοια εικόνα προκύπτει από πλάνα που δημοσίευσε το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι TRT Haber.

Η ίδια εικόνα διαφαίνεται και στα δύο συνοριακά περάσματα στη νότια Τουρκία. Το ξημέρωμα της Δευτέρας (9/12), πολλοί έφτασαν στις πύλες Cilvegozu και Oncupinar, ντυμένοι με κουβέρτες και παλτά. Κάποιοι στρατοπέδευσαν δίπλα, ανάβοντας αυτοσχέδιες φωτιές για να ζεσταθούν.

#SYRIA – Thousands of Syrians are returning to the country after the fall of the Assad regime



Turkish TV channel TRT Haber published drone footage showing major traffic jams on the roads leading to Damascus. Many people abandoning their cars and continuing their journey on foot. pic.twitter.com/fYE9qu7zba