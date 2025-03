Συρία: Πάνω από 1.000 νεκροί από τις εκκαθαρίσεις του καθεστώτος Αλ Σαράα

Τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους έχουν στοιχίσει οι συγκρούσεις στη Συρία, μετά την ενέδρα που έστησαν ένοπλοι πιστοί στον ανατραπέντα Μπασάρ Άσαντ σε περίπολο της συριακής ασφάλειας.

Η επίθεση την Πέμπτη (06/03) κοντά στην πόλη-λιμάνι Λατάκια άνοιξε εκ νέου τις πληγές του 13ετούς εμφυλίου πολέμου της χώρας και πυροδότησε τη χειρότερη βία που έχει δει η Συρία από τον Δεκέμβριο, όταν αντάρτες υπό την ηγεσία της ισλαμιστικής ομάδας Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ ή HTS, ανέτρεψαν τον Άσαντ.

Η αντεπίθεση κατά των πιστών του Άσαντ στην παράκτια περιοχή, που είναι κυρίως αλαουιτική, έφερε τον όλεθρο σε πολλές πόλεις και κωμοπόλεις. Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν δεκάδες δολοφονίες εκδίκησης που προέκυψαν από σουνίτες μαχητές που στοχοποίησαν το μειονοτικό ισλαμικό δόγμα, ανεξάρτητα από το αν συμμετείχαν στην εξέγερση.

Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί μετά την πτώση του Άσαντ μετά από θρησκευτικές επιθέσεις εναντίον των αλαουιτών, οι οποίοι κυβέρνησαν τη Συρία για πάνω από 50 χρόνια υπό τον Άσαντ. Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν παρά τις υποσχέσεις του προσωρινού προέδρου της Συρίας ότι οι νέοι ηγέτες της χώρας θα χαράξουν ένα πολιτικό μέλλον για τη Συρία που θα περιλαμβάνει και θα εκπροσωπεί όλες τις κοινότητές της.

Στην ενέδρα που έστησαν, οι Αλαουίτες ένοπλοι υπέρ του Άσαντ κατέλαβαν τις κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας και αργότερα πήραν τον έλεγχο της Καρντάχα, της γενέτειρας του Άσαντ, καθώς η Δαμασκός έσπευσε να φέρει ενισχύσεις. Όμως, παρά το γεγονός ότι οι αρχές κάλεσαν να σταματήσει η θρησκευτική υποκίνηση, οι συγκρούσεις κατέληξαν σε φονικές και πολλοί πολίτες σκοτώθηκαν.

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι μέλη της κοινότητας των Αλαουιτών, οι οποίοι ζουν κυρίως στην παράκτια επαρχία της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Λατάκια και Ταρτούς. Ομάδες δικαιωμάτων εκτιμούν ότι εκατοντάδες άμαχοι σκοτώθηκαν. Η αίρεση των Αλαουιτών είναι παρακλάδι του σιιτικού Ισλάμ και κάποτε αποτελούσε τον πυρήνα της εκλογικής κοινότητας της κυβέρνησης του Άσαντ στη χώρα με σουνιτική πλειοψηφία.

Οι αντίπαλοι του Άσαντ θεωρούσαν ότι η Συρία υπό την κυριαρχία της οικογένειας παραχωρούσε προνόμια στην κοινότητα των Αλαουιτών. Καθώς ο εμφύλιος πόλεμος εντάθηκε, μαχητικές ομάδες εμφανίστηκαν σε όλη τη χώρα και αντιμετώπισαν τους αλαουίτες ως συνεργάτες του Άσαντ και των βασικών στρατιωτικών συμμάχων του, της Ρωσίας και του Ιράν.

Η νέα προσωρινή κυβέρνηση της Συρίας τελεί υπό την εξουσία σουνιτών ισλαμιστών. Ο προσωρινός πρόεδρος

Αλ Σαράα, πρώην ηγέτης του HTS, έχει υποσχεθεί ότι η χώρα θα μεταβεί σε ένα σύστημα που θα περιλαμβάνει το μωσαϊκό των θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων της Συρίας στο πλαίσιο δίκαιων εκλογών, αλλά οι σκεπτικιστές αμφισβητούν αν αυτό θα συμβεί πραγματικά.

Προς το παρόν ελάχιστα είναι γνωστά για την εξέγερση των Αλαουιτών, η οποία αποτελείται από υπολείμματα του πλέγματος των στρατιωτικών κλάδων και των υπηρεσιών πληροφοριών του Άσαντ, καθώς και για το ποιοι μπορεί να είναι οι ξένοι υποστηρικτές τους.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι σκοτώθηκαν 745 άμαχοι, κυρίως από πυροβολισμούς. Επιπλέον, σκοτώθηκαν 125 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας και 148 μέλη ενόπλων ομάδων που πρόσκεινται στον Άσαντ. Το ηλεκτρικό ρεύμα και το πόσιμο νερό κόπηκαν σε μεγάλες περιοχές γύρω από τη Λατάκια, πρόσθεσε η ομάδα.

Εν τω μεταξύ, η Εκστρατεία για τη Συρία και το Συριακό Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που και οι δύο τάχθηκαν κατά του Άσαντ μετά την έναρξη του εμφυλίου πολέμου το 2011, δήλωσαν το Σάββατο ότι τόσο οι δυνάμεις ασφαλείας όσο και οι ένοπλοι που τάσσονται υπέρ του Άσαντ «πραγματοποιούν μαζικές εκτελέσεις και συστηματικές δολοφονίες».

Το SNHR εκτίμησε ότι 100 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν την Πέμπτη, ενώ 125 από τους περίπου 140 αμάχους σκοτώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε «ύποπτες δολοφονίες εκδίκησης».

Το Associated Press δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αυτούς τους αριθμούς, ενώ οι αντικρουόμενοι αριθμοί θανάτων κατά τη διάρκεια επιθέσεων στη Συρία τα τελευταία χρόνια δεν είναι ασυνήθιστοι. Δύο κάτοικοι της παραλιακής περιοχής δήλωσαν ότι πολλά σπίτια οικογενειών Αλαουιτών λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν. Μίλησαν από τα κρησφύγετά τους υπό τον όρο της ανωνυμίας, φοβούμενοι για τη ζωή τους.

Η Δαμασκός κατηγόρησε «μεμονωμένες ενέργειες» για την εκτεταμένη βία κατά των αμάχων και δήλωσε ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας αντέδρασαν στους ενόπλους που ήταν πιστοί στην προηγούμενη κυβέρνηση.

Η Δαμασκός αγωνίζεται να συμφιλιωθεί με τους σκεπτικιστές της ισλαμιστικής κυβέρνησής της, καθώς και με τις αρχές υπό κουρδική ηγεσία στα βορειοανατολικά και τη μειονότητα των Δρούζων στο νότο. Ο Αλ Σαράα έχει ασκήσει πιέσεις για να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη να άρουν τις κυρώσεις, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την οικονομική ανάκαμψη που θα βγάλει εκατομμύρια Σύρους από τη φτώχεια και θα καταστήσει τη χώρα ξανά βιώσιμη.

Η Ουάσινγκτον και η Ευρώπη ανησυχούν ότι η άρση των κυρώσεων πριν η Συρία μεταβεί σε ένα πολιτικό σύστημα χωρίς αποκλεισμούς θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για ένα νέο κεφάλαιο αυταρχικής διακυβέρνησης.

Ο Αλ Σαράα απηύθυνε έκκληση στους Σύρους και τη διεθνή κοινότητα σε ομιλία του το Σαββατοκύριακο, ζητώντας να λογοδοτήσουν όσοι βλάπτουν αμάχους και κακομεταχειρίζονται κρατούμενους. Τέτοιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν ανεξέλεγκτες υπό τον Άσαντ. Κατηγορώντας τα απομεινάρια της προηγούμενης κυβέρνησης για το ξέσπασμα της βίας και ορισμένα ξένα κόμματα που τα υποστηρίζουν, ο Αλ-Σαράα συγκρότησε επίσης μια επιτροπή αποτελούμενη κυρίως από δικαστές για να διερευνήσει τη βία.

Την Κυριακή το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε πως εστάλησαν περαιτέρω «ενισχύσεις» στην Κάντμους, στην επαρχία Ταρτούς, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας «καταδιώκουν τους τελευταίους πιστούς του παλιού καθεστώτος», κατ’ αυτό.

Το SANA έκανε λόγο για «σφοδρές συγκρούσεις» στο Ταανίτα, ορεινό χωριό στον ίδιο τομέα, όπου κατ’ αυτό είχαν καταφύγει πολλοί «εγκληματίες πολέμου» του προηγούμενου καθεστώτος υπό προστασία «πιστών του Άσαντ».

Στο χωριό Μπισνάντα, στην επαρχία Λαττάκεια, οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν έρευνες σε σπίτια, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του AFP.

«Πάνω από πενήντα άνθρωποι, συγγενείς μου και φίλοι, σκοτώθηκαν», είπε κάτοικος στην Τζάμπλα που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί στο Γαλλικό Πρακτορείο. Πρόσθεσε πως τα πτώματά τους ρίχτηκαν σε ομαδικούς τάφους ή «πετάχτηκαν στη θάλασσα».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ρωσία ζήτησαν να συνεδριάσει τη Δευτέρα, κεκλεισμένων των θυρών το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την κλιμάκωση της βίας στη Συρία, όπως έκαναν γνωστό διπλωμάτες.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο καταδίκασε τις «σφαγές» μειονοτήτων που εκτυλίσσονται στη Συρία και κάλεσε τις Αρχές να καταδιώξουν τους αυτουργούς. «Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τους ριζοσπάστες ισλαμιστές τρομοκράτες, μεταξύ αυτών ξένους τζιχαντιστές, που δολοφονούν ανθρώπους στη δυτική Συρία τις τελευταίες ημέρες», λέει ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Οι προσωρινές συριακές Αρχές πρέπει να καταδιώξουν τους αυτουργούς αυτών των σφαγών εναντίον μειονοτικών κοινοτήτων» στη χώρα, έγραψε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σε ένα δελτίο Τύπου, ενώ μαίνονται οι άνευ προηγουμένου εχθροπραξίες μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το Βερολίνο χαρακτηρίζει σοκαριστικές τις πληροφορίες για μαζικές δολοφονίες στη Συρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει έκκληση για την προστασία των αμάχων. «Οι πολίτες πρέπει να προστατεύονται σε όλες τις περιστάσεις με πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», τόνισε η Επικεφαλής Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφάλειας Ε.Ε. Ανίτα Χίπερ.

«Είμαστε βαθιά θορυβημένοι από τις αναφορές για βίαιες συγκρούσεις με πολλές απώλειες αμάχων στη Συρία», ανέφερε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ.

We are deeply alarmed by reports of violent clashes with numerous civilian casualties in Syria. We call on all sides to show responsibility and seek peaceful solutions, refraining from actions that would further inflame tensions.