Στη δίνη αιματηρών συγκρούσεων βρίσκεται και πάλι η Συρία τα τελευταία 24ωρα. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων των δυνάμεων ασφαλείας με υποστηρικτές του πρώην προέδρου Άσαντ στα δυτικά της χώρας έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.000 άνθρωποι, από τους οποίους 750 είναι άμαχοι Αλεβίτες. Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η διεθνής κοινότητα, με τονΟΗΕ να ζητά άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και προστασία των αμάχων.

Σημειώνεται ότι η Συρία συγκρότησε ανεξάρτητη επιτροπή για τη διερεύνηση των συγκρούσεων που σημειώθηκαν στην παράκτια περιοχή, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η προεδρία της χώρας.

Η αλλαγή καθεστώτος έπειτα από 13 χρόνια εμφυλίου δεν θα μπορούσε να είναι ομαλή – Οι λόγοι

Η αλλαγή καθεστώτος έπειτα από 13 χρόνια εμφυλίου δεν θα μπορούσε να είναι ομαλή, ιδίως σε μια χώρα με τόσες πολλές διαφορετικές εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες. H Συρία μάλιστα υπήρξε πεδίο σύγκρουσης συμφερόντων αντίπαλων ξένων δυνάμεων.

Ο νέος ντε φάκτο ηγέτης Σάρα φρόντισε να κάνει γρήγορα άνοιγμα και στους μεγάλους παίκτες της περιοχής αλλά και στη Δύση, ζητώντας τη στήριξή τους για την σταθεροποίηση και την ανοικοδόμηση της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό και η Ευρωπαϊκή Ενωση, τον περασμένο μήνα χαλάρωσε κάποιες κυρώσεις στον τραπεζικό και ενεργειακό τομέα της Συρίας, όμως οι εστίες έντασης παραμένουν κυρίως στις παράκτιες περιοχές σε Λαττάκεια, Ταρτούς, Μπάνια και Τζάμπλα.

Το νέο ξέσπασμα βίας δείχνει ότι το καθεστώς δεν είναι σε θέση να προχωρήσει στην περιβόητη αυτή μετάβαση που υποσχέθηκε. Το γεγονός ότι στηρίζεται επίσης, πέρα από τις δυνάμεις ασφαλείας, και σε ένοπλες πολιτοφυλακές τζιχαντιστών που βλέπουν όλους τους άλλους ως εχθρούς του Θεού, δεν είναι καλός οιωνός για την γρήγορη σταθεροποίηση της χώρας.

Έκκληση για ειρήνη απευθύνει ο προσωρινός ηγέτης Σάρα

Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Συρίας Άχμεντ Σάρα απηύθυνε σήμερα έκκληση για ειρήνη, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε εχθροπραξίες, από τις φονικότερες στα 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου, μεταξύ των πιστών υποστηρικτών του εκδιωχθέντος προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και των ισλαμιστών κυβερνώντων της χώρας.

Οι συγκρούσεις, οι οποίες σύμφωνα μια ΜΚΟ που παρακολουθεί τις εξελίξεις έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 1000 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα στις ακτές προπύργιο του Άσαντ.

Μια συριακή πηγή ασφαλείας είπε ότι η ένταση των μαχών έχει μειωθεί περιμετρικά των πόλεων Λατάκια, Τζάμπλα και Μπανιγιάς, την ώρα που δυνάμεις «χτενίζουν» τις ορεινές περιοχές που βρίσκονται περιμετρικά, όπου εκτιμάται πως κρύβονται 5000 μαχητές σύμμαχοι του Άσαντ.

Ο προσωρινός πρόεδρος Σάρα προέτρεψε τους Σύρους να μην αφήσουν τη θρησκευτική βία να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τη χώρα.

«Πρέπει να διατηρήσομε την εθνική ενότητα και την εγχώρια ειρήνη, μπορούμε να ζούμε μαζί», είπε ο Σάρα σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, σε μια ομιλία που εκφώνησε σε ένα τέμενος στη γειτονιά των παιδικών του χρόνων, στο Μάζα της Δαμασκού.

«Να είστε βέβαιοι για τη Συρία, αυτή η χώρα έχει τα χαρακτηριστικά της επιβίωσης…. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Συρία είναι μεταξύ των αναμενόμενων προκλήσεων».

«Οι χριστιανικές Εκκλησίες εκφράζουν την έντονη αποδοκιμασία τους για τις σφαγές»

«Η Συρία βιώνει τις τελευταίες ημέρες μια επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας, των δολοφονιών και των εκτελέσεων, με αποτέλεσμα την επίθεση σε αθώους αμάχους, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, καθώς και την παραβίαση της ιερότητας των κατοικιών και τη λεηλασία περιουσιών. Αυτές οι σκηνές αποκαλύπτουν το μέγεθος των δεινών που υφίσταται ο συριακός λαός» αναφέρεται σε ανακοίνωση που υπογράφουν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννης, ο Συρορθόδοξος Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής κ. Ιγνάτιος-Εφραίμ Β’ και ο Μελχίτης Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής κ. Ιωσήφ.

«Οι χριστιανικές Εκκλησίες, καταδικάζοντας απερίφραστα κάθε επίθεση που απειλεί την κοινωνική ειρήνη, εκφράζουν την έντονη αποδοκιμασία τους για τις σφαγές που στοχεύουν αθώους πολίτες και τονίζουν την ανάγκη να σταματήσουν αυτές οι φρικτές πράξεις, που έρχονται σε αντίθεση με κάθε ανθρώπινη και ηθική αξία.

Παράλληλα, οι Εκκλησίες καλούν σε άμεσες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών που θα επιτρέψουν την επίτευξη εθνικής συμφιλίωσης μεταξύ των Σύριων πολιτών και τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που θα επιτρέπει τη μετάβαση σε ένα κράτος που σέβεται όλους τους πολίτες του, θεμελιώνοντας μια κοινωνία βασισμένη στην ισότητα, τη δικαιοσύνη και την αληθινή συνεργασία, μακριά από κάθε πνεύμα εκδίκησης και αποκλεισμού.

Ταυτόχρονα, οι Πατριάρχες επαναλαμβάνουν τη στήριξή τους στην εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, απορρίπτοντας οποιαδήποτε απόπειρα διαμελισμού της χώρας.

Καλούν, επίσης, όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές εντός της Συρίας να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να τερματιστεί ο φαύλος κύκλος της βίας και να αναζητηθούν ειρηνικές λύσεις που θα διασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη συνοχή του έθνους«.

ΟΗΕ: Οι δολοφονίες αμάχων στη Συρία πρέπει να σταματήσουν αμέσως

Οι δολοφονίες αμάχων στη Συρία «πρέπει να σταματήσουν αμέσως», ζήτησαν τα Ηνωμένα Έθνη, διευκρινίζοντας πως λαμβάνουν «άκρως ανησυχητικές» πληροφορίες που κάνουν λόγο για ολόκληρες οικογένειες που δολοφονούνται στο βορειοδυτικό τμήμα της Συρίας.

«Οι δολοφονίες αμάχων στις παράκτιες ζώνες στη βορειοδυτική Συρία πρέπει να σταματήσουν, αμέσως», είπε ο Φόλκερ Τουρκ, Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε ένα δελτίο Τύπου.

Οι μάχες ξεκίνησαν από μια αιματηρή επίθεση την Πέμπτη υποστηρικτών του Άσαντ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας στο Τζαμπλέ, κοντά στην πόλη Λατάκια (δυτικά), πρώην προπύργιο του εκδιωχθέντος προέδρου και κέντρο της μειονότητας των Αλαουϊτών, μιας ομάδας του σιιτικού ισλάμ, απ’ όπου προέρχεται η φατρία Άσαντ.

Οι αρχές έστειλαν κατόπιν ενισχύσεις στις επαρχίες Λατάκια και Ταρτούς, στις δυτικές ακτές, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποιούν επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των υποστηρικτών του πρώην προέδρου.

Oι διεθνείς αντιδράσεις

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο καταδίκασε τις «σφαγές» μειονοτήτων που εκτυλίσσονται στη Συρία και κάλεσε τις αρχές να καταδιώξουν τους αυτουργούς, σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα.

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τους ριζοσπάστες ισλαμιστές τρομοκράτες, μεταξύ αυτών ξένους τζιχαντιστές, που δολοφονούν ανθρώπους στη δυτική Συρία τις τελευταίες ημέρες», λέει ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Οι προσωρινές συριακές αρχές πρέπει να καταδιώξουν τους αυτουργούς αυτών των σφαγών εναντίον μειονοτικών κοινοτήτων» στη χώρα, έγραψε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σε ένα δελτίο Τύπου, ενώ μαίνονται οι άνευ προηγουμένου εχθροπραξίες μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το Βερολίνο χαρακτηρίζει σοκαριστικές τις πληροφορίες για μαζικές δολοφονίες στη Συρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει έκκληση για την προστασία των αμάχων.

«Οι πολίτες πρέπει να προστατεύονται σε όλες τις περιστάσεις με πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» τόνισε η Επικεφαλής Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφάλειας Ε.Ε. Ανίτα Χίπερ.

«Είμαστε βαθιά θορυβημένοι από τις αναφορές για βίαιες συγκρούσεις με πολλές απώλειες αμάχων στη Συρία», αναφέρει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ.

«Καλούμε όλες τις πλευρές να επιδείξουν υπευθυνότητα και να αναζητήσουν ειρηνικές λύσεις, απέχοντας από ενέργειες που θα πυροδοτούσαν περαιτέρω τις εντάσεις».

«Οι εξελίξεις αυτές αυξάνουν τον επείγοντα χαρακτήρα μιας πολιτικής μεταβατικής διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς και τη διασφάλιση της προστασίας όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, στο πνεύμα της εθνικής ενότητας», καταλήγει.

We are deeply alarmed by reports of violent clashes with numerous civilian casualties in Syria. We call on all sides to show responsibility and seek peaceful solutions, refraining from actions that would further inflame tensions.