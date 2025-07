Συρία: Τουλάχιστον δύο οι νεκροί από τη μεγάλη έκρηξη στην Ιντλίμπ - Δεκάδες οι τραυματίες

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 70 τραυματίστηκαν από έκρηξη στην ύπαιθρο της Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

NEW: An explosion occurred on the Maarrat Misrin road in the city of Idlib, Syria. pic.twitter.com/qTkjjSVv5c

— Clash Report (@clashreport) July 24, 2025

Ο Ράεντ αλ Σάλε, ο υπουργός Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Καταστροφών της Συρίας, ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι ομάδες της πολιτικής προστασίας έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης, τα αίτια της οποίας δεν είναι γνωστά, στην πόλη Μααράτ Μισρίν που υπάγεται στο κυβερνείο της Ιντλίμπ.

Είπε πως οι ομάδες της πολιτικής προστασίας διεξάγουν επιχειρήσεις απομάκρυνσης και διάσωσης παρότι συνεχίζονται οι δευτερεύουσες εκρήξεις που παρεμποδίζουν το έργο τους.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ο τελικός απολογισμός από την έκρηξη, πρόσθεσε, καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν το σημείο για την ασφάλειά τους καθώς τα συνεργεία διάσωσης εξακολουθούν να εργάζονται κάτω από επικίνδυνες και περίπλοκες συνθήκες.