Συρία: Η ανοικοδόμηση της χώρας στο επίκεντρο της επίσημης επίσκεψης του Σαράα στον Λευκό Οίκο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάντ αλ Σαϊμπάνι, επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι ο πρόεδρος Αχμέντ αλ Σαράα θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο στις αρχές Νοεμβρίου και θα συζητήσει την ανοικοδόμηση της Συρίας.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Τομ Μπάρακ δήλωσε την προηγούμενη μέρα ότι ο Σαράα θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον, ενώ ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε αργότερα ότι η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί γύρω στις 10 Νοεμβρίου.

«Θα τεθούν πολλά ζητήματα στο τραπέζι, ξεκινώντας από την άρση των κυρώσεων και το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Συρίας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πολύ ισχυρή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών», πρόσθεσε ο Σιμπάνι.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, κανένας προηγούμενος πρόεδρος της Συρίας δεν έχει πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον. Ο Σαράα μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο.

Από την ανάληψη της εξουσίας από τον Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Σαράα έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς η μεταβατική κυβέρνησή του επιδιώκει να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Συρίας με τις παγκόσμιες δυνάμεις που είχαν απομακρυνθεί από τη Δαμασκό κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Άσαντ.