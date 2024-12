Συρία: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Καμισλί υπέρ των Κούρδων και κατά της Άγκυρας (vid)

Στην πόλη Καμισλί, στη βορειοανατολική Συρία, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν σήμερα στους δρόμους, για να εκφράσουν τη στήριξή τους στις κουρδικές δυνάμεις, που επιχειρούν να απωθήσουν επιθέσεις μαχητών τους οποίους στηρίζει η Τουρκία, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πρωτόγνωρο γεγονός το ότι το πλήθος κρατούσε τη σημαία της συριακής ανεξαρτησίας με τα τρία αστέρια, σύμβολο της εξέγερσης του 2011, το οποίο υιοθέτησαν οι νέες αρχές της Δαμασκού, μαζί με τις σημαίες της Αυτόνομης Κουρδικής Διοίκησης και του ντε φάκτο στρατού της, των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).

«Ζήτω η αντίσταση των SDF», «Ο συριακός λαός είναι ενωμένος» ή «Όχι στον πόλεμο, όχι στην τουρκική επιθετικότητα εναντίον της Ροζάβα (βορειοανατολική Συρία)», φώναζαν οι διαδηλωτές.

«Βγήκαμε σήμερα στους δρόμους για να στηρίξουμε τις δυνάμεις μας», δήλωσε ο Μάζλουμ Αχμέντ, ηλικίας 39 ετών, ένας κάτοικος του Καμισλί. «Είμαστε τα παιδιά αυτής της γης εδώ και χιλιάδες χρόνια. Πρέπει να αποκτήσουμε τα δικαιώματά μας στο νέο Σύνταγμα της Συρίας».

A massive public march in Qamishli protesting against the Turkish threats towards the regions of northern and eastern Syria and to confirm the support for the Syrian Democratic Forces (SDF). source:suroyo tv pic.twitter.com/O9y0aCCYAq

«Θέλουμε μια δημοκρατική Συρία, όπου καθένας έχει τα δικαιώματά του», δήλωσε η Σάλα Κάλατς, μια Κούρδισα ηλικίας 50 ετών. «Είναι καιρός να αποκτήσουμε θέση σε μια Συρία δίκαιη και ισότιμη».

Οι SDF κατηγορούν τις φιλοτουρκικές ομάδες ότι προετοιμάζουν μία επίθεση εναντίον της πόλης Κομπάνι, την οποία ελέγχουν, κοντά στα τουρκικά σύνορα, ένα σύμβολο της μάχης εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, που ηττήθηκε εδαφικά από τις κουρδικές δυνάμεις το 2019.

Σε μία ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα, οι SDF προέτρεπαν τους κατοίκους στο Κομπάνι να «συμμετάσχουν ενεργά στην αντίσταση και να πάρουν τα όπλα ενάντια στην κατοχή».

Από την πλευρά της, η Άγκυρα επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές προετοιμασίες συνεχίζονται «εωσότου οι Κούρδοι μαχητές καταθέσουν τα όπλα».

Thousands of Qamishli residents in Rojava (northeast Syria) staged a demonstration, raising the SDF and new Syrian flags, to protest Turkey and its allied groups’ invasion plans for Kobani. They called for Kurdish unity and urged the international community to take decisive… pic.twitter.com/NtpBdY6Bs1