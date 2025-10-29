Συρία: Για επενδύσεις 28 δισ. δολαρίων τους τελευταίους 10 μήνες έκανε λόγο ο Σαράα

Η Συρία έχει δεχτεί επενδύσεις ύψους περίπου 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους τελευταίους 10 μήνες, δήλωσε ο Πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ-Σαράα την Τετάρτη στο Future Investment Initiative (FII) στο Ριάντ.

Ο Σαράα πρόσθεσε σε μια συνεδρίαση στην οποία παρέστη ο Σαουδικός Πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ότι οι επενδυτικοί νόμοι της Συρίας έχουν τροποποιηθεί ώστε να παρέχουν στους ξένους επενδυτές το δικαίωμα να μεταφέρουν κεφάλαια εκτός της χώρας.

Ακόμα, είπε πως η χώρα του αυτή τη στιγμή δεν είναι πλήρως έτοιμη για ευρύ «άνοιγμα» στους επενδυτές, καθώς αντιμετωπίζει ακόμα αδυναμίες στη βιομηχανία της.

Ο Σαράα συμπλήρωσε ότι το ποσοστό απόδοσης για τους επενδυτές στη Συρία θα μπορούσαν να χρειαστούν 3 χρόνια, ανάλογα με την κάθε επένδυση.