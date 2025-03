Συρία: Διεθνείς αντιδράσεις για τις εκτελέσεις αμάχων - Φόβος για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας έχουν προκαλέσει τα αιματηρά γεγονότα των τελευταίων ημερών στη δυτική Συρία κατά τη διάρκεια συγκρούσεων των δυνάμεων ασφαλείας με υποστηρικτές του πρώην προέδρου Άσαντ στα δυτικά της χώρας έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.000 άνθρωποι, από τους οποίους 750 είναι άμαχοι Αλαουίτες. Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η διεθνής κοινότητα, με τον ΟΗΕ να ζητά άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και προστασία των αμάχων.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο καταδίκασε τις «σφαγές» μειονοτήτων που εκτυλίσσονται στη Συρία και κάλεσε τις αρχές να καταδιώξουν τους αυτουργούς, σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία ζήτησαν να συνεδριάσει αύριο, Δευτέρα, κεκλεισμένων των θυρών το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την κλιμάκωση της βίας στη Συρία, έκαναν σήμερα γνωστό διπλωμάτες.

🇸🇾🇷🇺🇺🇸🇺🇳 JUST IN! Russia and the U.S. have requested an emergency UN Security Council meeting on Syria for March 10, according to Russia's UN mission. pic.twitter.com/vjB3GCd9HV