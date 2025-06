Συντριβή αεροσκάφους στην Ινδία: Πάνω από 290 οι νεκροί, ένας επιζών - Εξετάζεται σφάλμα στα πτερύγια

Περισσότεροι από 290 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα αεροσκάφος της Air India με προορισμό το Λονδίνο και 242 επιβαίνοντες συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από την πόλη Αχμενταμπάντ, στα δυτικά της Ινδίας, την Πέμπτη (12/06), στην πιο θανατηφόρα αεροπορική τραγωδία της τελευταίας δεκαετίας.

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται και άτομα στο έδαφος, καθώς το αεροσκάφος – το οποίο κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο Γκάτγουικ, νότια του Λονδίνου – συνετρίβη πάνω σε οικοτροφείο ιατρικής σχολής.

«Περίπου 294 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ανάμεσά τους και φοιτητές, καθώς το αεροσκάφος συνετρίβη στο κτίριο όπου διέμεναν», δήλωσε στο Reuters η Βίντι Τσόντχαρι, ανώτατη αξιωματικός της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πηγή του Reuters, στο αεροπλάνο επέβαιναν 217 ενήλικες, 11 παιδιά και δύο βρέφη. Η Air India δήλωσε ότι 169 ήταν Ινδοί, 53 Βρετανοί, επτά Πορτογάλοι και ένας Καναδός.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας επιβάτης ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια της αεροπορικής τραγωδίας, ενώ ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι επιζώντες που νοσηλεύονται.

«Η αστυνομία βρήκε έναν επιζώντα στη θέση 11Α. Ένας επιζών βρέθηκε στο νοσοκομείο και βρίσκεται υπό θεραπεία. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για τον αριθμό των νεκρών ακόμα. Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς η πτήση συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή», δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής του Αχμενταμπάντ, GS Malik, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο Βρετανός που επέζησε της συντριβής στο Αχμενταμπάντ, περιέγραψε στα ινδικά ΜΜΕ την κρίσιμη στιγμή. Το NDTV, συνεργάτης του Sky News, τον κατονομάζει ως τον Βρετανο-Ινδό Vishwash Kumar Ramesh.

Μιλώντας στην εφημερίδα Hindustan Times, ο Ράμες είπε ότι άκουσε έναν «δυνατό θόρυβο» περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση και πριν το αεροπλάνο συντριβεί.

«Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα», είπε, προσθέτοντας ότι υπέστη «τραύματα από την πρόσκρουση» στο στήθος, τα μάτια και τα πόδια του.

«Όταν σηκώθηκα, υπήρχαν πτώματα παντού γύρω μου. Φοβήθηκα. Σηκώθηκα και έτρεξα. Υπήρχαν κομμάτια του αεροπλάνου παντού γύρω μου. Κάποιος με άρπαξε, με έβαλε σε ένα ασθενοφόρο και με μετέφερε στο νοσοκομείο», δήλωσε.

Ο ίδιος όπως είπε στα ινδικά μέσα ενημέρωσης, ζούσε στο Λονδίνο για 20 χρόνια, ενώ ανέφερε ότι ήταν και ο αδελφός του στο αεροπλάνο, σε διαφορετική σειρά. «Ταξιδεύαμε μαζί και δεν μπορώ να τον βρω πια. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με να τον βρω», ανέφερε.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Αχμενταμπάντ, Τζ.Σ. Μάλικ, δήλωσε πως τα πτώματα που έχουν ανασυρθεί περιλαμβάνουν τόσο επιβάτες όσο και άτομα που βρίσκονταν στο έδαφος. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο Βιτζάι Ρουπάνι, πρώην πρωθυπουργός του κρατιδίου Γκουτζαράτ, όπου ανήκει το Αχμενταμπάντ.

Οι συγγενείς των επιβατών κλήθηκαν να δώσουν δείγματα DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων, δήλωσε ο γραμματέας υγείας της πολιτείας, Νταναντζάι Ντουιβέντι.

Τμήματα της ατράκτου ήταν διασκορπισμένα γύρω από το φλεγόμενο κτίριο όπου συνετρίβη το αεροπλάνο. Η ουρά του αεροσκάφους είχε σφηνωθεί στην ταράτσα του οικοτροφείου.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 ανέφερε ότι το αεροσκάφος ήταν Boeing 787-8 Dreamliner, ένα από τα πιο σύγχρονα επιβατικά αεροσκάφη. Ήταν το πρώτο δυστύχημα που αφορά Dreamliner, που άρχισε να πετά το 2011.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος πέταξε για πρώτη φορά το 2013 και παραδόθηκε στην Air India τον Ιανουάριο του 2014.

Τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του αεροσκάφους AirIndia αναζητούν οι ειδικοί με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγω για πιθανή βλάβη στους κινητήρες οι οποίες ενδέχεται να προκλήθηκαν από σμήνος πουλιών, όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει το Sky news και οι δύο πιλότοι ήταν έμπειροι, με περισσότερες από 9.000 ώρες πτήσης συνολικά. Τι θα μπορούσε, λοιπόν, να πήγε στραβά;

Η επαφή με την πτήση AI171 χάθηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, σε υψόμετρο μόλις 190 μέτρων (623 πόδια). Σε εκείνο το στάδιο, και οι δύο κινητήρες θα έπρεπε να λειτουργούν στη μέγιστη ώση, (σ.σ. σημαίνει ότι οι κινητήρες χάνουν την ισχύ τους ή την απόδοσή τους) προκειμένου το αεροσκάφος να αποκτήσει την απαιτούμενη ταχύτητα για να απογειώσει 242 επιβάτες και το πλήρες φορτίο καυσίμων του.

Ωστόσο, το βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δείχνει πως το αεροσκάφος δεν κατάφερε να κερδίσει ύψος. Η μύτη του θα έπρεπε να είναι στραμμένη προς τα πάνω και το αεροπλάνο να επιταχύνει. Αντίθετα, διατηρούσε σχεδόν οριζόντια πτήση και στη συνέχεια κατέπεσε, με τη μύτη να υψώνεται λες και ετοιμαζόταν για προσγείωση.

Οι ερευνητές θα αναλύσουν το υλικό από το βίντεο και τα δύο μαύρα κουτιά - το ένα καταγράφει τις συνομιλίες στο πιλοτήριο και το άλλο τα τεχνικά δεδομένα - για να προσπαθήσουν να κατανοήσουν τι ακριβώς συνέβη.

Μια πιθανή εκδοχή είναι η βλάβη σε έναν κινητήρα, ενδεχομένως λόγω σοβαρού μηχανικού προβλήματος. Όμως, το αεροπλάνο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει την πτήση, ακόμη και με έναν μόνο κινητήρα - ακόμη και κατά την απογείωση. Κάτι περισσότερο φαίνεται να πήγε στραβά.

Είναι επίσης πιθανό να υπήρξε πρόσκρουση με σμήνος πουλιών, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει ταυτόχρονη βλάβη και στους δύο κινητήρες - ένα σενάριο που έχει καταγραφεί και σε άλλα αεροπορικά δυστυχήματα.

Οι ειδικοί θα εξετάσουν επίσης κατά πόσο οι πιλότοι, αλλά και τα συστήματα του αεροσκάφους, λάμβαναν σωστά δεδομένα από τους αισθητήρες, καθώς και αν υπήρξε πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά ή ηλεκτρικά συστήματα.

Έμπειροι πιλότοι που έχουν παρακολουθήσει το βίντεο εκτιμούν πως τα πτερύγια των φτερών δεν ήταν ρυθμισμένα στη σωστή θέση για απογείωση.

Τα πτερύγια στο πίσω μέρος των πτερύγων (flaps) πρέπει να είναι εκτεταμένα κατά την απογείωση και την προσγείωση, όταν οι ταχύτητες είναι σχετικά χαμηλές, ώστε να αυξάνεται η «άντωση» (η δυναμική άνωση ενός σώματος) - η διαφορά πίεσης που διατηρεί το αεροσκάφος στον αέρα. Κι αυτός είναι ένας παράγοντας που θα εξεταστεί από τους ερευνητές.

Σύμφωνα με το BBC, ειδικοί στα αεροπορικά ατυχήματα δήλωσαν ότι η θέση των πτερυγίων στα φτερά του αεροσκάφους κατά την απογείωση ενδέχεται να συνέβαλε στο δυστύχημα.

Το βίντεο δείχνει το αεροπλάνο να χάνει ύψος και αμέσως μετά να σημειώνεται μια μεγάλη έκρηξη τη στιγμή της πρόσκρουσης στο έδαφος.

«Όταν βλέπω αυτό το στιγμιότυπο», λέει ο αναλυτής αεροπορικών θεμάτων Τζέφρι Τόμας, «παρατηρώ πως το σύστημα προσγείωσης είναι ακόμη κατεβασμένο, αλλά τα πτερύγια έχουν ήδη ανασυρθεί».

Αυτό σημαίνει πως τα πτερύγια ήταν ευθυγραμμισμένα με τα φτερά, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο τόσο λίγο μετά την απογείωση. «Το σύστημα προσγείωσης συνήθως ανασύρεται μέσα σε 10 με 15 δευτερόλεπτα, ενώ τα πτερύγια μαζεύονται σταδιακά μέσα σε 10 με 15 λεπτά», εξηγεί.

Ο Τέρι Τόουζερ, άλλος ειδικός στον τομέα, τονίζει: «Είναι πολύ δύσκολο να πούμε με βεβαιότητα από το βίντεο, ωστόσο δεν φαίνεται τα πτερύγια να είναι εκτεταμένα - και αυτό θα μπορούσε να αποτελεί μια απολύτως λογική εξήγηση για την αποτυχία της απογείωσης».

Ο Μάρκο Τσαν, πρώην πιλότος και νυν λέκτορας στο Νέο Πανεπιστήμιο του Μπάκιγχαμσαϊρ, προσθέτει: «Αν τα πτερύγια δεν είχαν ρυθμιστεί σωστά, αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ανθρώπινο σφάλμα. Όμως η ποιότητα του διαθέσιμου βίντεο είναι πολύ χαμηλή για να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο με σιγουριά».

The full sequence from take-off to crash—final moments of Air India 171 captured on CCTV. Clear catastrophic lack of lift just seconds after liftoff. pic.twitter.com/l6UAzZ3wtJ