Ινδία: Συνετρίβη αεροσκάφος της AirIndia με 242 επιβάτες (vids)

Aεροσκάφος της Air India με 242 επιβάτες που κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο του Γκάτγουικ στο Λονδίνο συνετρίβη στο Μεγκανιναγκάρ κοντά στο αεροδρόμιο Αχμενταμπάντ σε κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με το πρακτορείο ANI.

«Αυτή τη στιγμή, εξακριβώνουμε τις λεπτομέρειες και θα μοιραστούμε περαιτέρω ενημερώσεις», ανακοίνωσε η Air India στο X.

Συνολικά 242 άτομα επέβαιναν στην πτήση, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων ANI, επικαλούμενο το αστυνομικό τμήμα της πολιτείας Γκουτζαράτ.

Ωστόσο, το τηλεοπτικό κανάλι CNN News18 της Ινδίας ανέφερε ότι στο αεροπλάνο υπήρχαν 220 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος.

