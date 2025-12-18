Συντριβή αεροσκάφους στη Βόρεια Καρολίνα: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους πρώην οδηγός NASCAR με την οικογένειά του

Ιδιωτικό αεροσκάφος με έξι επιβαίνοντες συνετρίβη την Πέμπτη στο αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά και να σκοτωθούν ο πρώην οδηγός του NASCAR Γκρεγκ Μπίφλ, η σύζυγός του Κριστίνα και τα δύο τους παιδιά, σύμφωνα με τις αρχές και οικογενειακό φίλο της οικογένειας.

Τα αρχεία πτήσης δείχνουν ότι το αεροπλάνο ήταν καταχωρημένο σε μια εταιρεία που διοικείται από τον συνταξιούχο οδηγό NASCAR, Γκρεγκ Μπιφλ, σύμφωνα με το AP.

Ο 55χρονος Μπίφλ ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του, τη 14χρονη κόρη τους Έμμα και τον 5χρονο γιο τους Ράιντερ, όταν το αεροσκάφος τύπου Cessna C550 στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη κατά την προσπάθεια προσγείωσης, υπό συνθήκες πυκνής ομίχλης, στο Statesville Regional Airport, γύρω στις 10:15 το πρωί (τοπική ώρα), σύμφωνα με το Associated Press.

Εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA) δήλωσε στο δίκτυο CNN ότι «ένα Cessna C550 συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ, στη Βόρεια Καρολίνα, γύρω στις 10:20 (τοπική ώρα, 17:20 στην Ελλάδα) της Πέμπτης, 18 Δεκεμβρίου».

Σε εικόνες που μεταδίδουν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα φαίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Βίντεο του WSOC-TV έδειχνε διασώστες να σπεύδουν στον διάδρομο προσγείωσης, καθώς φλόγες έκαιγαν κοντά σε διάσπαρτα συντρίμμια του αεροσκάφους. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αεροδρομίου, αυτό προσφέρει εγκαταστάσεις εταιρικής αεροπορίας για εταιρείες της λίστας Fortune 500 και για αρκετές ομάδες του NASCAR.

Η τραγωδία στη Βόρεια Καρολίνα προστίθεται στη λίστα των αεροπορικών δυστυχημάτων που σημειώθηκαν φέτος σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων η σύγκρουση αεροσκάφους με ελικόπτερο στην Ουάσινγκτον που στοίχισε τη ζωή σε 67 ανθρώπους, η συντριβή αεροσκάφους της Air India στην Ινδία με 260 νεκρούς, καθώς και δυστύχημα στη ρωσική Άπω Ανατολή που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 48 ανθρώπων. Δεκατέσσερα άτομα, εκ των οποίων τα 11 βρίσκονταν στο έδαφος, σκοτώθηκαν επίσης σε συντριβή φορτηγού αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι.