Συντριβή αεροπλάνου στο Καζακστάν: Το αεροπλάνο χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο, λέει το Αζερμπαϊτζάν

Φως στο θρίλερ της συντριβής του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines στο Ακτάου την Τετάρτη (25/12) φαίνεται να ρίχνουν πηγές της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν, αφού φαίνεται να επιβεβαίωσαν στο Euronews την Πέμπτη (26/12) ότι η συντριβή προκλήθηκε από έναν ρωσικό πύραυλο εδάφους - αέρος.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε κατά της πτήσης 8432 κατά τη διάρκεια εναέριας δραστηριότητας μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από το Γκρόζνι και τα θραύσματα έπληξαν τους επιβάτες και το πλήρωμα καμπίνας, καθώς εξερράγησαν δίπλα στο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης.

🔴 JUST IN:The Azerbaijan Airlines Embraer 190 #J28243 that crashed in Kazakhstan was reportedly struck by a Russian surface-to-air missile, according to Azerbaijani government sources.



This claim aligns with reports of penetration holes in the fuselage and an explosion heard… pic.twitter.com/sAbSa0hHjG