Συνομιλίες Ζελένσκι με Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία: Η Ρωσία είναι αυτή που πρέπει να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, μέσω ανάρτησής του στο X, ότι σχεδιάζει επαφές με τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία την Πέμπτη, προκειμένου να συζητήσει την πρόοδο προς την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης

Ο Ζελένσκι ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι σκοπεύει να συζητήσει για κατάπαυση του πυρός, τη σύνοδο κορυφής ηγετών και την μακροπρόθεσμη ασφάλεια, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ.

Βασική προτεραιότητα ο τερματισμός της ρωσικής επιθετικότητας, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ολόκληρη η ανάρτηση Ζελένσκι

«Σήμερα είναι μια ημέρα γεμάτη από τηλεφωνικές συνομιλίες και επαφές με στόχο την πραγματική πρόοδο προς την ειρήνη και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Έχουν προγραμματιστεί αρκετές συνομιλίες για σήμερα. Μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό Καγκελάριο Μερτς είναι ήδη στο πρόγραμμα. Θα υπάρξει επίσης επικοινωνία με συναδέλφους από τη Γαλλία και την Ιταλία. Θα πραγματοποιηθεί επίσης επικοινωνία σε επίπεδο εθνικών συμβούλων ασφαλείας – έχω δώσει εντολή να πραγματοποιηθεί αυτή η ειδική μορφή σήμερα.

Χθες, μετά την κοινή μας συνομιλία με τον Πρόεδρο Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες, μίλησα επίσης ξεχωριστά με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Ρούτε και τον Πρόεδρο της Φινλανδίας Στουμπ. Συνεργαζόμαστε στενά.

Είναι σημαντικό να εξεταστούν οι βασικές λεπτομέρειες. Οι προτεραιότητες είναι απολύτως σαφείς. Πρώτον – να σταματήσει η αιματοχυσία, και είναι η Ρωσία που πρέπει να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Δεύτερον – μια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών, ώστε μια τέτοια συνάντηση να μπορεί να οδηγήσει σε μια πραγματικά διαρκή ειρήνη. Εμείς στην Ουκρανία έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι η εύρεση πραγματικών λύσεων μπορεί να είναι ουσιαστική στο επίπεδο των ηγετών. Είναι απαραίτητο να καθοριστεί ο χρόνος για μια τέτοια συνάντηση και το εύρος των θεμάτων που θα συζητηθούν. Τρίτον – μακροπρόθεσμη ασφάλεια. Αυτό είναι εφικτό μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Η Ουκρανία δεν επιδίωξε ποτέ τον πόλεμο και θα εργαστεί για την ειρήνη όσο πιο παραγωγικά γίνεται. Το βασικό είναι η Ρωσία, που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, να λάβει πραγματικά μέτρα για να τερματίσει την επιθετικότητά της. Ο κόσμος διαθέτει μοχλούς πίεσης στον επιτιθέμενο και τα μέσα για να επαληθεύει αν τηρούνται οι υποσχέσεις. Είμαι ευγνώμων σε όλους όσοι είναι ακλόνητα αφοσιωμένοι στο να δοθεί σε αυτόν τον πόλεμο ένα αξιοπρεπές τέλος.»