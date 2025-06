Με σκληρούς όρους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ήρθε στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων η Μόσχα, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το ρωσικό υπόμνημα που παραδόθηκε στην αντιπροσωπεία του Κιέβου για τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

Η Ρωσία εξακολουθεί να επιμένει σε εδαφικές παραχωρήσεις, στρατιωτικούς περιορισμούς και άρση των δυτικών κυρώσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις προτάσεις του υπομνήματος, όπως αναφέρονται στα ρωσικά ΜΜΕ, η Μόσχα θέτει ως όρο τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία και στη συνέχεια υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ταυτόχρονα, ζητά την άμεση παύση της παροχής όπλων και πληροφοριών από τη Δύση προς την Ουκρανία ως προϋπόθεση για κατάπαυση του πυρός, ενώ θέτει ως όρο την παύση της επιστράτευσης και έναρξη αποστράτευσης στην Ουκρανία.

Επίσης, απαιτεί την ουδετερότητα της Ουκρανίας και απαγόρευση οποιασδήποτε στρατιωτικής δραστηριότητας τρίτων κρατών στο ουκρανικό έδαφος.

Για να συμφωνήσει σε εκεχειρία, η Μόσχα ζητά την πλήρη απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από τα υπό ρωσική κατοχή ουκρανικά εδάφη Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Μεταξύ άλλων, η Ρωσία απαιτεί την άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και την απόρριψη νέων περιοριστικών μέτρων.

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο θέτει ως όρο την αναγνώριση της Κριμαίας και των περιοχών Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα ως εδάφη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ζητώντας την πλήρη απόσυρση του ουκρανικού στρατού.

Η Μόσχα προτείνει την αποκατάσταση οικονομικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της διέλευσης ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας.

Ζητά την επιβεβαίωση του μη πυρηνικού καθεστώτος της Ουκρανίας, με ρητή απαγόρευση εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στο έδαφός της ενώ απαιτεί τον περιορισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, τόσο σε στρατιώτες όσο και σε εξοπλισμό.

Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν κατά τις συνομιλίες της Δευτέρας στην Κωνσταντινούπολη να ανταλλάξουν την επόμενη εβδομάδα καταλόγους με τα πρόσωπα που επιθυμούν να περιληφθούν σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων η καθεμία, ενώ υπάρχει και δυνατότητα να προστεθούν ακόμη 200 σε επόμενο στάδιο.

Παράλληλα, υπήρξε συμφωνία και για την επιστροφή των σορών πεσόντων στρατιωτών, κάτι που – όπως σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος – απαιτεί προσεκτική προετοιμασία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ακόμη πως οι Ουκρανοί διαπραγματευτές παρέδωσαν στη ρωσική αντιπροσωπεία κατάλογο με σχεδόν 400 παιδιά που ζητούν να επιστρέψουν από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Ωστόσο, η ρωσική πλευρά συμφώνησε να εξετάσει την επιστροφή μόνο δέκα εξ αυτών.

Νωρίτερα, ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας οι απευθείας συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη, παρουσία του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν και του επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν, σύμφωνα με το TASS.

Η συνάντηση διήρκεσε λίγο περισσότερο από μία ώρα.

Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, Ρούστεμ Ουμέροφ δήλωσε ότι «η Ουκρανία θεωρεί ότι όλα τα κρίσιμα ζητήματα στις συνομιλίες με τη Ρωσία μπορούν να επιλυθούν μόνο σε επίπεδο ηγετών και προτείνει τη διεξαγωγή συνάντησης μέχρι τα τέλη Ιουνίου προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος».

