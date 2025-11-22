Συνομιλίες Στάρμερ με Ζελένσκι και Τραμπ: Ακλόνητη υποστήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ μίλησε τηλεφωνικά με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Σάββατο ένας εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο Στάρμερ επανέλαβε «την ακλόνητη υποστήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία» στη συνομιλία του με τον Ζελένσκι και συμφώνησε με τον Τραμπ ότι οι βρετανικές και αμερικανικές ομάδες θα συνεργαστούν για το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία στη Γενεύη την Κυριακή.

Νωρίτερα, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ δήλωσε το Σάββατο ότι το επίκεντρο για την Ουκρανία είναι πλέον η συνάντηση στη Γενεύη, όπου εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στις συζητήσεις σχετικά με ένα αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο.

«Νομίζω ότι τώρα η προσοχή είναι έντονα στραμμένη στη Γενεύη αύριο και στο αν μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο το πρωί», είπε στους δημοσιογράφους στη σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική, σύμφωνα με το Reuters.