Συνομιλίες με ηγέτες της Μέσης Ανατολής θα έχουν τη Δευτέρα οι Κόστα-φον ντερ Λάιεν

Οι ηγέτες της ΕΕ Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη με ηγέτες της Μέσης Ανατολής τη Δευτέρα για να συζητήσουν την κατάσταση στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος του Κόστα.

«Αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα προσφέρει την ευκαιρία να ακουστούν οι εκτιμήσεις των ηγετών για την κατάσταση και να συζητηθούν περαιτέρω μέτρα στήριξης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της προς τις χώρες της περιοχής, καθώς και τρόποι για τον τερματισμό της τρέχουσας σύγκρουσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των 27 κρατών μελών της ΕΕ συζήτησαν την κατάσταση στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή με τους ομολόγους τους από το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου σε τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όλοι ζήτησαν διάλογο και διπλωματία για την επίλυση της κρίσης, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι οι χώρες του Κόλπου έχουν το δικαίωμα να αμυνθούν έναντι του Ιράν.

