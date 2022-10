Αναφορές για νέα ρωσικά χτυπήματα στη Ζαπορίζια - Σύνοδος κορυφής της G7 εντός της ημέρας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και οι υπόλοιποι ηγέτες της G7 θα συμμετάσχουν σε ψηφιακή συνεδρίαση εντός της ημέρας για να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους να υποστηρίξουν την Ουκρανία και να φροντίσουν να λογοδοτήσει ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος, μετά τη σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων εναντίον ουκρανικών υποδομών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα τοποθετηθεί στην αρχή της συνόδου, πρόσθεσε η αμερικανική προεδρία, όπως αναφέρει το Reuters.

Στόχος οι υποδομές

Στο μεταξύ, το ειδησεογραφικό δίκτυο Kyiv Independent αναφέρει ότι σημειώθηκαν νέα χτυπήματα στη Ζαπορίζια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με την αναφορά, «οι ρωσικές δυνάμεις στόχευσαν υποδομές στην πόλη Ζαπορίζια». Δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για θύματα και ζημιές.

