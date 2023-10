Σύνοδος Κορυφής

Μετά από πολύωρη συνεδρίαση, τουλάχιστον πέντε ωρών, οι 27 ηγέτες των κρατών μελών στη Σύνοδο Κορυφής κατέληξαν σε συμφωνία για τα συμπεράσματα της Μέσης Ανατολής και συμφώνησαν να ζητήσουν τη δημιουργία «ανθρωπιστικών διαδρόμων και παύσεων» για τη μεταφορά της επείγουσας αναγκαίας βοήθειας στη Γάζα.

Unity is our strength.

Agreement on the #EUCO conclusions on situation in the Middle East. pic.twitter.com/2K5EdzKLkQ