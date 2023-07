Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Έφτασε στο Βίλνιους ο πρόεδρος Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στο Βίλνιους για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Το αεροπλάνο του «προσγειώθηκε», είπε ο εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρο, ο Σεργκίι Νικοφόροφ.

Λίγο νωρίτερα, ο Ζελένσκι κατήγγειλε την «αναποφασιστικότητα» και την «αδυναμία» του ΝΑΤΟ, του οποίου ο δισταγμός για την ένταξη της Ουκρανίας ενθαρρύνει, σύμφωνα με τον ίδιο, τη ρωσική «τρομοκρατία» εναντίον της χώρας του.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.



But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that…