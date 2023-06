Αθώος δήλωσε ο Τραμπ - Νέα «επίθεση» κατά Μπάιντεν λίγο πριν παραδοθεί στις Αρχές

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο στενός του συνεργάτης Γουόλτ Ναούτα τέθηκαν και οι δύο υπό προσωρινή κράτηση την Τρίτη στο δικαστήριο του Μαϊάμι των ΗΠΑ όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες που σχετίζονται με τα απόρρητα κρατικά έγγραφα που βρέθηκαν στην κατοχή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ. Πάντως, ο Τραμπ και ο συνεργάτης του δεν θα περάσουν τη νύχτα στη φυλακή, καθώς ήδη αφέθηκαν ήδη ελεύθεροι.

Trump now under arrest, booked by deputy US marshals.

The booking process for both Donald Trump and co-defendant Walt Nauta has been completed, CNN reports from inside the courthouse. — Kristen Holmes (@KristenhCNN) June 13, 2023

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έκριναν πως ο Τραμπ δεν συνιστά κίνδυνο και επέτρεψαν στον πρώην πρόεδρο να φύγει χωρίς όρους μετά την απολογία του, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο το CNN.

«Είμαστε έθνος σε παρακμή»

Το αποτέλεσμα δεν ήταν απροσδόκητο. Ο Τραμπ έχει ορκιστεί να δώσει μάχη για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες εναντίον του, ενώ συνεχίζει την προεκλογική του εκστρατεία στις Ηνωμένες Πολιτείες για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων.

«Αυτή είναι μία από τις πιο θλιβερές μέρες στην ιστορία της χώρας μας. Είμαστε ένα έθνος σε παρακμή», είχε γράψει ο ίδιος νωρίτερα σήμερα στον λογαριασμό του στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, αφήνοντας εκ νέου αιχμές κατά του προέδρου Μπάιντεν.

Ο Ναούτα δεν παραπέμφθηκε σε δίκη, ανέφερε το Reuters. Παρόλα αυτά, ο δικαστής Τζόναθαν Γκούντμαν του έδωσε εντολή να μην μιλήσει σε μάρτυρες για την υπόθεση και του επέτρεψε να φύγει με δική του ευθύνη.

«Διώξεις όπως στην Κούβα και στη Βενεζουέλα»

Μία από τις δικηγόρους του πρώην προέδρου, η Αλίνα Χάμπα, μίλησε νωρίτερα έξω από το δικαστήριο στο Μαϊάμι, όπου καταφέρθηκε εναντίον της παραπομπής του πρώην προέδρου, κάνοντας λόγο για «αδιανόητη εργαλειοποίηση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης».

"The targeting prosecution of a leading political opponent is the type of thing you see in dictatorships like Cuba and Venezuela."



🚨MUST WATCH: Trump attorney Alina Habba speaks outside the Miami courthouse. pic.twitter.com/HZ8xettnQq — Trump War Room (@TrumpWarRoom) June 13, 2023

Η Χάμπα, η οποία δεν εκπροσωπεί τον Τραμπ σε αυτή την υπόθεση, ανέφερε ότι συνέκρινε το κατηγορητήριο με «το είδος των διώξεων που βλέπεις σε δικτατορίες όπως η Κούβα και η Βενεζουέλα».

«Αυτό που γίνεται στον πρόεδρο Τραμπ θα πρέπει να τρομοκρατήσει όλους τους πολίτες αυτής της χώρας. Αυτά δεν είναι τα ιδανικά πάνω στα οποία έχει θεμελιωθεί η δημοκρατία μας. Αυτή δεν είναι η δική μας Αμερική», ανέφερε η ίδια.

Δήλωσε αθώος

Ο Τραμπ δήλωσε αθώος όσον αφορά στη φερόμενη παράνομη κατοχή των κρατικών μυστικών εγγράφων στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο και τη ματαίωση των προσπαθειών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να τα ανακτήσει, κατά την απαγγελία κατηγοριών στο Μαϊάμι.

Trump had his arms folded and periodically spoke to his attorney Todd Blanche while in the courtroom, @evanperez reports. He pleaded not guilty, as expected. Blanche was the attorney who addressed the judge. — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) June 13, 2023

Σημειώνεται ότι έδωσε δακτυλικά αποτυπώματα πριν από την ακροαματική διαδικασία. Η διαδικασία της απαγγελίας κατηγοριών διεξήχθη χωρίς την παρουσία καμερών στο δικαστήριο και δεν μεταδόθηκε απευθείας.

Αντιμέτωπος με 37 κατηγορίες

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είναι αντιμέτωπος με 37 κατηγορίες για παράνομη κατοχή διαβαθμισμέων πληροφοριών, με μερικές εξ αυτών να αφορούν μυστικά για τα πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ.

Ο ίδιος διώκεται για παραβίαση του νόμου για κατασκοπεία, ενώ κούτες με 13.000 έγγραφα είναι στη διάθεση των δικαστικών αρχών προς στοιχειοθέτηση των κατηγοριών.

Σε αυτά, περιλαμβάνονται αρκετά σχετιζόμενα με:

Πυρηνικά όπλα

Στρατιωτικά σχέδια

Μυστικά συμμαχικών χωρών

Ανάμεσα στις βαριές κατηγορίες που του προσάπτονται, περιλαμβάνονται:

Συνωμοσία

Παρεμπόδιση δικαιοσύνης

Κατοχή απόρρητων εγγράφων

Υποστηρικτές του, που φορούσαν καπελάκια με το σύνθημα Make America Great Again και κρατούσαν αμερικανικές σημαίες είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο και φώναζαν συνθήματα όπως «Το Μαϊάμι υπέρ του Τραμπ» και «Οι Λατίνοι υπέρ του Τραμπ», τη στιγμή που η αυτοκινητοπομπή του έφτανε στο κτίριο.

Ο δήμαρχος του Μαϊάμι Φράνσις Σουάρες είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν αναφέρθηκαν προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια. Οι αρχές ανέμεναν ότι θα συγκεντρώνονταν στο δικαστήριο έως και 50.000 άνθρωποι και προετοιμάζονταν για πιθανά βίαια επεισόδια, όπως εκείνα που σημειώθηκαν στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Ο Τραμπ δηλώνει αθώος και κατηγορεί την κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι τον στοχοποιεί. Την περασμένη εβδομάδα υποστήριξε ότι ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, που έχει αναλάβει την έρευνα σε βάρος του, «τον μισεί».

Πρώτη δημοσίευση: Τρίτη, 13 Ιουνίου 2023 9:31 ΜΜ

