Συνεχίζουν την υποχώρηση στη Χερσώνα οι ρωσικές δυνάμεις - Κατέλαβαν χωριό στο Ντονέτσκ

Βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα στο διαδίκτυο δείχνει ότι τα ρωσικά στρατεύματα είχαν εγκαταλείψει μια πόλη στην Ουκρανία στην όχθη του Δνείπερου απέναντι από την Χερσώνα, την οποία εγκατέλειψαν την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που δείχνει ότι μια από τις μεγαλύτερες υποχωρήσεις του πολέμου μπορεί να μην είχε τελειώσει.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι είπε στους ηγέτες της G20 ότι δεν θα σταματήσει η στρατιωτική εκστρατεία της Ουκρανίας μέχρι να εκδιώξει τα ρωσικά στρατεύματα από τη χώρα του, μετά τη νίκη την περασμένη εβδομάδα στη μοναδική πρωτεύουσα που είχε καταλάβει η Ρωσία από την εισβολή της.

«Δεν θα επιτρέψουμε στη Ρωσία να την περιμένει, να ενισχύσει τις δυνάμεις της και μετά να ξεκινήσει μια νέα σειρά τρόμου και παγκόσμιας αποσταθεροποίησης», είπε σε μια ομιλία μέσω βίντεο σε μια σύνοδο κορυφής των μεγάλων οικονομιών της G20 στην Ινδονησία.

«Είμαι πεπεισμένος ότι τώρα είναι η στιγμή που ο ρωσικός καταστροφικός πόλεμος πρέπει και μπορεί να σταματήσει».

Ουκρανικές δυνάμεις που πολιορκούνται από χαρούμενους κατοίκους εισέβαλαν στη Χερσώνα τις τελευταίες ημέρες για να διεκδικήσουν το μεγαλύτερο έπαθλο του πολέμου μέχρι στιγμής, μια πόλη που ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ανακηρύξει πριν από έξι εβδομάδες ότι θα ήταν για πάντα ρωσική.

Η Ρωσία είχε δηλώσει ότι απέσυρε τις δυνάμεις της πέρα ​​από τον Δνείπερο σε πιο προστατευμένες θέσεις στην αντίπερα όχθη. Αλλά στο βίντεο που γυρίστηκε στην πόλη Ολέσκι, στην αντίπερα όχθη από αυτή που βρίσκεται η Χερσώνα, δεν φαίνεται κάποιο σημάδι ρωσικής παρουσίας.

Oleshky, the town on the left bank of the Dnipro river opposite the Antonovsky bridge. Not a Russian soldier or flag in sight. pic.twitter.com/FjcMK4Rhlh