Συνεδρίασαν οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

Μία «εξαιρετική, ειλικρινή συζήτηση» είχαν οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με θέμα τα αποτελέσματα των πρόσφατων συνομιλιών γύρω από τη σύγκρουση στην Ουκρανία, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της στρατιωτικής επιτροπής της συμμαχίας.

«Προς την Ουκρανία, επιβεβαιώσαμε την υποστήριξη μας. Προτεραιότητά μας εξακολουθεί να είναι μια δίκαιη, αξιόπιστη και σταθερή ειρήνη» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Νάυαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε.

Great, candid discussion among #NATO Chiefs of Defence, today.



And excellent update on the security environment from our new SACEUR, his first with us.



I thanked everyone for their always proactive participation in these meetings: we are united, and that unity was truly… pic.twitter.com/O0UvCFyBPO — Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE - NATO CMC (@CMC_NATO) August 20, 2025

Η παραπάνω ήταν μία από τις τρεις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, χωρίς πάντως να ανακοινώνεται η λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων.

Συγκεκριμένα, οι αρχηγοί των αμυντικών δυνάμεων της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων χωρών» συναντήθηκαν αυτοπροσώπως στην Ουάσινγκτον.

Το υπουργικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεδρίασε επίσης, σήμερα, για να ενημερώσει τα μέλη του σχετικά με τις διπλωματικές επαφές των τελευταίων δύο ημερών για την Ουκρανία.