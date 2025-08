Συναυλία των OASIS στο Γουέμπλεϊ: Νεκρός θεατής - Έπεσε από το πάνω διάζωμα

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση στο στάδιο Γουέμπλεϊ κατά τη διάρκεια συναυλίας των Oasis το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Όπως αναφέρουν οι Αρχές, γύρω στις 22:30 αστυνομικοί που βρίσκονταν σε υπηρεσία στο Στάδιο ανταποκρίθηκαν άμεσα, μαζί με το ιατρικό προσωπικό του χώρου και την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου μετά από αναφορές για σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου.



Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει ότι «ένας άνδρας -ηλικίας περίπου 40 ετών - βρέθηκε με τραύματα που προκλήθηκαν από την πτώση. Δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο του συμβάντος».

