Συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε ομάδα δημοσιογράφων ότι θα έχει «μια συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», με τα σχόλιά του να είναι εμπάργκο μέχρι σήμερα. Διευκρίνισε πως θα αναφερθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας στην περίπτωση που θα επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, αλλά και στις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας που η χώρα του ζητάει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ρωσία: «Κλείδωσε» συνάντηση Λαβρόφ - Ρούμπιο στον ΟΗΕ

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, θα συναντηθεί την ερχόμενη εβδομάδα με τον Αμερικανό ομόλογο του, Μάρκο Ρούμπιο, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή.

Η συνάντηση των δύο ΥΠΕΞ θα λάβει χώρα στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ο μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια.

Δεν έχουν διευκρινιστεί η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής της συνάντησης.

Η συνάντηση Λαβρόφ - Ρούμπιο προγραμματίζεται εν μέσω της έντασης στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και έρχεται μερικές εβδομάδες μετά από τη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

Η Μόσχα λέει πως κατέλαβε χωριό στην ουκρανική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, σφοδρές είναι οι μάχες στο πεδίο με τα ρωσικά στρατεύματα να κατέλαβαν το χωριό Μπερέζοβε στη νοτιοανατολική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης πως δυνάμεις του πραγματοποίησαν με επιτυχία, στη διάρκεια της νύχτας, πλήγματα με όπλα υψηλής ακριβείας σε εγκαταστάσεις της ουκρανικής στρατιωτικής βιομηχανίας.