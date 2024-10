Συνάντηση Ζελένσκι - Όστιν: Επί τάπητος τα βαθιά χτυπήματα στη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι συζήτησε με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν για την αεράμυνα και το θέμα των χτυπημάτων βαθιά μέσα στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κίεβο.

«Επιπλέον επικεντρωθήκαμε στις προσπάθειες για την αύξηση της παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών κρούσης, πυραύλων κρουζ, βλημάτων πυροβολικού και συστημάτων αεράμυνας», έγραψε ο Zελένσκι στο X.

Today, I welcomed U.S. @SecDef Lloyd Austin in Kyiv. I thanked him for a new defense assistance package for Ukraine worth $400 million that includes ammunition, military equipment, and weaponry.



During the meeting we discussed critical defense priorities, including Ukraine’s air… pic.twitter.com/j0O1LEO5lZ