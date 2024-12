Συνάντηση ΥΠΕΞ Συρίας - Ουκρανίας: Η Δαμασκός προσβλέπει σε «στρατηγικές συμπράξεις» με το Κίεβο

Σε «στρατηγικές συμπράξεις» προσβλέπει η Συρία με την Ουκρανία, δήλωσε τη Δευτέρα (30/12) από τη Δαμασκό, ο νέος υπουργός Εξωτερικών στον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος ηγείται ουκρανικής αντιπροσωπείας που πραγματοποιεί επίσκεψη στη συριακή πρωτεύουσα.

«Είναι βέβαιο ότι ο συριακός και ο ουκρανικός λαός έχουν τις ίδιες εμπειρίες και τα ίδια δεινά με αυτά που υπεστήκαμε τα τελευταία 14 χρόνια», δήλωσε ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών, Άσααντ Χασάν αλ-Σιμπάνι στον Ουκρανό ομόλογό του αναφερόμενος στον πολυετή εμφύλιο πόλεμο στη Συρία και στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Θα υπάρξουν στρατηγικές συμπράξεις ανάμεσα σε εμάς και την Ουκρανία σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και επιστημονικές συνεργασίες», πρόσθεσε ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών.

Ο Αντριι Σιμπίχα, ο οποίος συναντήθηκε και με τον ντε φάκτο ηγέτη της Συρίας Αχμεντ αλ-Σάρα, δήλωσε ότι η Ουκρανία θα στείλει και νέα φορτία επισιτιστικής βοήθειας στην Συρία.

Υπενθυμίζεται ότι, την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το Κίεβο απέστειλε στην Δαμασκό το πρώτο φορτίο επισιτιστικής βοήθειας, 500 τόνους σιτάλευρου, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας «Grain from Ukraine» του Κιέβου σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας από την πλευρά του ζήτησε από τη Δαμασκό την «απάλειψη» της ρωσικής παρουσίας στην Συρία.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι, σε μία στρατηγική προοπτική, η απάλειψη της ρωσικής παρουσίας στη Συρία θα συμβάλει στην σταθερότητα όχι μόνο του συριακού κράτους, αλλά επίσης του συνόλου της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής», δήλωσε ο Αντριι Σιμπίχα μετά τη συνάντησή του με τον Αχμεντ αλ-Σάρα.

Η Ουκρανία διέκοψε τις διπλωματικές της σχέσεις με τη Συρία το 2022, έπειτα από την αναγνώριση από τη Δαμασκό της προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία.

«Κατά τη διάρκεια των προηγουμένων ετών, οι δύο λαοί μας έχουν υποφέρει πολύ από τα εγκληματικά καθεστώτα της Ρωσίας και του Ιράν», πρόσθεσε ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον σύρο ομόλογό του. Πρόσθεσε ότι ελπίζει πως «η νέα Συρία θα είναι ένας κράτος που θα σέβεται το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Ουκρανίας».

«Αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για την επανάληψη των διπλωματικών σχέσεων, του πολιτικού διαλόγου και του έργου των διπλωματικών αποστολών», είπε.

In Damascus, I met with my Syrian counterpart Asaad Hassan al-Shaybani. We are ready to open a new page in our bilateral relations, restore diplomatic ties based on mutual respect for territorial integrity and sovereignty, and develop cooperation in international organisations. pic.twitter.com/IhBtemfOwE