Συνάντηση Τραμπ - Κάρνι με φόντο τους αμερικανικούς δασμούς

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Mαρκ Κάρνι, θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, για δεύτερη φορά σε λιγότερο από έξι μήνες, καθώς ο εμπορικός πόλεμος συνεχίζεται.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού έχει χαρακτηρίσει αυτή τη συνάντηση ως μια ευκαιρία για τις δύο πλευρές να συζητήσουν την «προετοιμασία για την πρώτη κοινή αναθεώρηση» της Συμφωνίας Καναδά-ΗΠΑ-Μεξικού (CUSMA) που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το επόμενο έτος.

Αλλά αυτή είναι επίσης μια κρίσιμη ευκαιρία για τον Κάρνι να ασκήσει πιέσεις στον Τραμπ ώστε να επιτύχει κάποια ελάφρυνση των δασμών, καθώς πλήττουν κρίσιμους τομείς όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, τα αυτοκίνητα και η ξυλεία.

«Έχουμε δουλειά να κάνουμε με τους Αμερικανούς εταίρους μας σχετικά με τους δασμούς», δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου, Ντομινίκ Λεμπλάνκ. «Αυτή ακριβώς είναι η συζήτηση που θα έχει ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο», πρόσθεσε.