Συνάντηση του Τραμπ με τον Όρμπαν στις 8 Νοεμβρίου - Στο επίκεντρο οι ενεργειακές ανάγκες της Ουγγαρίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συναντήσει τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν στις 8 Νοεμβρίου, μετέδωσε την Τετάρτη το Bloomberg, προσθέτοντας πως ο τόπος της συνάντησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ο Όρμπαν δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν την προστασία της Ουγγαρίας από τις επιπτώσεις των αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο.

Η Ουγγαρία εξαρτάται από τη Μόσχα για το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σε αντίθεση με πολλές από τις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν προσπαθήσει να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη ρωσική ενέργεια μετά την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, η Ουγγαρία έχει από τότε αυξήσει τις αγορές της.

Αυτή η εξάρτηση ενδέχεται τώρα να αποτελεί κίνδυνο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας λόγω των αμερικανικών κυρώσεων κατά των μεγαλύτερων παραγωγών πετρελαίου της Ρωσίας, ένα μέτρο που έχει σχεδιαστεί για να φέρει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας έχει προσπαθήσει να πείσει την αμερικανική διοίκηση ότι η θέση της ως χερσαία χώρα δεν της αφήνει άλλη επιλογή από το να εξαρτάται από το ρωσικό πετρέλαιο — παρά την ύπαρξη ενός εναλλακτικού πετρελαιαγωγού που συνδέει την Ουγγαρία με την Αδριατική Θάλασσα μέσω της Κροατίας.

Ένας ανώτερος Αμερικανός διπλωμάτης απέρριψε ρητά το Σαββατοκύριακο τον ισχυρισμό της Βουδαπέστης ότι δεν έχει εναλλακτικές λύσεις.

«Η Ουγγαρία, σε αντίθεση με πολλούς από τους γείτονές της, δεν έχει καταρτίσει σχέδια ούτε έχει λάβει ενεργά μέτρα» για τη μείωση των εισαγωγών ρωσικής ενέργειας, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή.

«Επομένως, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους και θα συνεργαστούμε με τους γείτονές τους, όπως η Κροατία, και άλλες χώρες που μπορούν να τους βοηθήσουν να απεξαρτηθούν».