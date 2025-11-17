Συνάντηση Ρούμπιο με Κύπριο ΥΠΕΞ σήμερα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κόμπο θα πραγματοποιήσει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. Η συνάντηση των δύο υπουργών θα πραγματοποιηθεί στις 11:15 π.μ (ώρα Ουάσιγκτον) στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου, «στο επίκεντρο της συνάντησης θα είναι οι διμερείς σχέσεις και η περαιτέρω εμβάθυνσή τους, το Κυπριακό, η επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θέματα ενέργειας και ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και επόμενα βήματα του σχήματος συνεργασίας 3+1 για προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και ευημερίας».