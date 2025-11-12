Συνάντηση Ουκρανίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Γαλλίας και ΕΕ για το Ουκρανικό στο πλαίσιο της συνεδρίασης της G7

Πριν από την έναρξη της υπουργικής Συνάντησης Εξωτερικών Υποθέσεων του G7 στο Νιαγάρα (Καναδάς), ο Ιταλός ΥπΕξ Αντόνιο Ταγιάνι συμμετείχε σε μια συνάντηση που ζήτησε η Ουκρανία με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της ΕΕ (τα μέλη της ΕΕ του G7).

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στόχος της συνάντησης ήταν η ανανέωση της υποστήριξης προς την Ουκρανία, υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων στην περιοχή. Ο υπουργός Ταγιάνι επιβεβαίωσε: «Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε κάθε δυνατή βοήθεια στο Κίεβο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή και ανθρωπιστική ανθεκτικότητα και στην άμυνα, για την οποία προετοιμάζεται ένα 12ο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας. Θα παρέχουμε νέες γεννήτριες και νέα τεχνολογία για την αποκατάσταση των πληγείσων ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, καθώς και τεχνική και οικονομική υποστήριξη». Μέχρι στιγμής, η Ιταλία έχει διαθέσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων συνεισφορές και δάνεια για την ανασυγκρότηση του ενεργειακού συστήματος, την πράσινη μετάβαση και την προστασία των κρίσιμων υποδομών.

Ο κ. Ταγιάνι επιβεβαίωσε επίσης τη δέσμευση για την παροχή βοήθειας στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο των δύο ευρωπαϊκών αποστολών EUAM και EUMAM, καθώς και τη στήριξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων SAFE και EDIP για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών και ουκρανικών αμυντικών βιομηχανιών.

Όσον αφορά την πιθανή χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, που συζητείται επί του παρόντος στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Ταγιάνι υπογράμμισε την ανοιχτή στάση της Ιταλίας στη συζήτηση για το θέμα, υπενθυμίζοντας ότι ο συμβιβασμός του 2024 για το δάνειο 50 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Κίεβο, που θα καλυφθεί από τα κέρδη των δεσμευμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων, επιτεύχθηκε υπό την ιταλική προεδρία της G7. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός επεσήμανε ότι είναι απαραίτητο κάθε λύση να σέβεται τις αρχές της νομιμότητας, της σταθερότητας της Ευρωζώνης και της συνολικής βιωσιμότητας, επίσης προς όφελος της μελλοντικής μας ικανότητας να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία.

Συζητήθηκε επίσης το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας, ενόψει της τέταρτης διεθνούς Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Κίεβο στις 19 Νοεμβρίου, στην οποία θα συμμετάσχει η Ιταλία. Ο κ. Ταγιάνι υπενθύμισε ότι η Ιταλία έχει πάντα υποστηρίξει την πρωτοβουλία «Grain from Ukraine», το 2022 και το 2024 με συνολικό ποσό 4 εκατομμυρίων ευρώ.