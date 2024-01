Συνάντηση Μπλίνκεν-Νετανιάχου: Τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους έθεσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν κάλεσε την Τρίτη τους ηγέτες του Ισραήλ να διατηρήσουν ένα μονοπάτι προς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, στις συναντήσεις που είχε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και το πολεμικό υπουργικό συμβούλιό του.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, που περιόδευσε επίσης σε αραβικές χώρες για συνομιλίες σχετικά με τα σχέδια για τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, δήλωσε νωρίτερα πως θα συζητούσε στις συναντήσεις του τον «δρόμο προς τα εμπρός» στον πόλεμο.

Ο Μπλίνκεν συναντήθηκε με τον Νετανιάχου στη στρατιωτική βάση Κίρια του Τελ Αβίβ και στη συνέχεια με το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο που συγκρότησε μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κατά τις οποίες σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι σύμφωνα με το Ισραήλ.

Επαναλαμβάνοντας την υποστήριξη της κυβέρνησης Μπάιντεν στο δικαίωμα του Ισραήλ να αποτρέψει μια επανάληψη των επιθέσεων, ο Μπλίνκεν τόνισε «τη σημασία να αποφευχθεί η πρόκληση περισσότερου κακού στους αμάχους και να προστατευθούν οι μη στρατιωτικές υποδομές στη Γάζα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Ο Μπλίνκεν συναντήθηκε νωρίτερα με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ και τον υπουργό Εξωτερικών Ισραέλ Κατς. Είπε στον Κατς πως υπάρχουν ευκαιρίες για περιφερειακή ενσωμάτωση και συνεκτικότητα «αλλά θα πρέπει να τα βγάλουμε πέρα αυτήν την πολύ απαιτητική στιγμή».

Στη συνάντηση με τον Νετανιάχου, ο Μπλίνκεν «επανέλαβε την ανάγκη να διασφαλιστεί μια μόνιμη, διαρκής ειρήνη για το Ισραήλ και την περιοχή, περιλαμβανομένης της υλοποίησης ενός παλαιστινιακού κράτους», είπε ο Μίλερ.

Ο Μπλίνκεν αναμένεται επίσης να συναντηθεί με οικογένειες ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, και να συζητήσει τις «αδιάκοπες προσπάθειες» να επιστρέψουν στο Ισραήλ.

Δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο όπου ο Μπλίνκεν είχε συναντήσεις και κάλεσαν για κατάπαυση του πυρός προκειμένου να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει πως περίπου 240 άνθρωποι απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου, 132 από αυτούς εξακολουθούν να κρατούνται και 25 πέθαναν στην αιχμαλωσία.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε σχετικά: «Συναντήθηκα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και επαναβεβαιώσαμε την υποστήριξή μας στο δικαίωμα του Ισραήλ να αποτρέψει την εμφάνιση μιας νέας 7ης Οκτωβρίου. Τόνισα επίσης τη σημασία της αποφυγής πρόκλησης κακού στους πολίτες, της προστασίας των πολιτικών υποδομών και της διασφάλισης της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Γάζα».

