Συνάντηση Μπλίνκεν - Χέρτσογκ: Φρικτό και παράλογο να κατηγορείται το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο φρικτό και παράλογο από την αγωγή που κατατέθηκε στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης (ICJ) που κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα», ήταν η φράση με την οποία υποδέχτηκε ο πρόεδρος του Ισραήλ τον Άντονι Μπλίνκεν στο Τελ Αβίβ.

Ο Άσιακ Χέρτσογκ ευχαρίστησε παράλληλα τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών για την υποστήριξη και τόνισε ότι καταβάλλονται μέγιστες προσπάθειες για να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες αμάχων.

Ο Άντονι Μπλίνκεν, κατά την τέταρτη επίσκεψή του στο Ισραήλ είχε ξεκαθαρίσει ότι θα πιέσει το Ισραήλ για καλύτερη προστασία των αμάχων Παλαιστινίων. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

@SecBlinken now meeting with Israeli President Herzog in Tel Aviv. He'll meet Netanyahu later this morn before holding a press conference later. Blinken has arrived after a tour around the Gulf/Mideast, and has said he'll press Israel to better protect Palestinian civilians. pic.twitter.com/OVOg37ZfKH