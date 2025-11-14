Συνάντηση Χριστοδουλίδη - Μέρτς: Λευκωσία και Βερολίνο συμφώνησαν σε γερμανικό ρόλο για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό

Υπέρ μιας αμοιβαία επωφελούς κατάστασης για το σύνολο του Κυπριακού λαού, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Τουρκία και την ευρύτερη περιοχή τάχθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και έκανε λόγο για «σημαντικό» ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει το Βερολίνο.

Να συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών προσφέρθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, επισημαίνοντας ότι γνωρίζει τις ανησυχίες της Λευκωσίας και χαρακτηρίζοντας «εξαιρετικά εποικοδομητική» την προσέγγισή της από τη θέση της επόμενης προεδρεύουσας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι δύο ηγέτες, νωρίτερα σήμερα στην καγκελαρία, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά καταβάλλει «εντατικές» προσπάθειες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, «πάντα στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των αρχών και αξιών της ΕΕ» και ανέδειξε την ανάγκη ανάληψης πρωταγωνιστικού ρόλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, όπως είπε, «έχει τα εργαλεία και τα κίνητρα για να οδηγηθούμε σε μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση πραγμάτων για το σύνολο του κυπριακού λαού, για την Τουρκία και τις ευρωτουρκικές σχέσεις και την ευρύτερη περιοχή».

Ο Κύπριος πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη ότι «εδώ έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει η Γερμανία».

Από την πλευρά του ο καγκελάριος χαρακτήρισε τιμητική την έμφαση που αποδίδει η κυπριακή πλευρά στον ρόλο του Βερολίνου και προσωπικά του ιδίου και αναφέρθηκε σε διαφορετικές επιλογές και συγκεκριμένες προτάσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης, λόγω της καλής διμερούς σχέσης της Γερμανίας με την Τουρκία. «Τις προσεχείς εβδομάδες θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τα πρώτα βήματα προόδου. Και είμαι διατεθειμένος να αναλάβω αυτό το καθήκον και να βοηθήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», δήλωσε ο κ. Μερτς.

Κληθείς πάντως να σχολιάσει πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν περί «λύσης» δύο κρατών στην Κύπρο, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι, «εάν ο κ. Ερντογάν επιμένει για λύση δύο κρατών, η Τουρκία σίγουρα δεν θα έρθει κοντά στην ΕΕ, άρα από την Τουρκία εξαρτάται εάν θα έρθει κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Το σημαντικό είναι, συνέχισε ο κύπριος πρόεδρος, πως «ό,τι και αν λέει ο κ. Ερντογάν, η λύση του Κυπριακού είναι στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και των αρχών και αξιών της ΕΕ».

Ερωτώμενος μάλιστα σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ, ο κ. Χριστοδουλίδης επισήμανε ότι «για να μπορεί μια τρίτη χώρα να συμμετάσχει στο SAFE, θα πρέπει να έχει συμφωνία ασφάλειας με την ΕΕ και αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν έχει τέτοια συμφωνία».

Σε ερώτηση σχετικά με την στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την στήριξη της Ουκρανίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης διευκρίνισε ότι η Λευκωσία δεν είναι αρνητική, ζητά όμως να βρεθεί η σωστή νομική οδός για αυτό.

Με το βλέμμα μάλιστα στην 'Αγκυρα τόνισε ότι θα πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας - «όχι μόνο από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά και από όσους επιθυμούν θεσμικές σχέσεις με την ΕΕ». Σε αυτό το θέμα, «μπορούν να γίνουν σαφώς περισσότερα», είπε χαρακτηριστικά. Την παράκαμψη των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί καταδίκασε από την πλευρά του και ο Φρίντριχ Μερτς λέγοντας ότι η Τουρκία γνωρίζει τι περιμένουμε από αυτήν και ότι το θέμα συζητείται «συνεχώς» με την τουρκική πλευρά.

Τάχθηκε μάλιστα υπέρ νέου πακέτου κυρώσεων, με στόχο να κλείσουν όλα τα κενά. «Γνωρίζουμε ότι οι κυρώσεις λειτουργούν», πρόσθεσε και, αναφερόμενος και πάλι στην Τουρκία, έκανε λόγο για «σημαντικό» εταίρο και σύμμαχο, αναγνώρισε τον ρόλο της στην Γάζα, αλλά τόνισε: «Αν θέλει όμως την επαφή της και την εντατικοποίηση της επαφής της, πρέπει να τηρήσει τα κριτήρια Κοπεγχάγης, τα οποία είναι ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου».

Ερωτηθείς ακόμη ο κ. Χριστοδουλίδης, κατά πόσο η Ανατολική Μεσόγειος θα μπορούσε να αναπτυχθεί ως εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη, δήλωσε ότι η Κύπρος συνεργάζεται με τα γειτονικά κράτη, κυρίως με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, με στόχο το 2027 να μπορεί να εξαχθεί στην Ευρώπη το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο.