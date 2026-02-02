Συνάντηση Γουίτκοφ με Νετανιάχου στο Ισραήλ πριν από τις συνομιλίες Ουκρανίας - Ρωσίας

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται αύριο Τρίτη στο Ισραήλ, ανέφερε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω της επιδεινούμενης έντασης με το Ιράν, την ώρα που, ταυτόχρονα, η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις ώστε να προχωρήσει το σχέδιό της για τη Γάζα.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Γουίτκοφ θα αναχωρήσει στη συνέχεια για το Αμπού Ντάμπι, όπου την Τετάρτη και την Πέμπτη θα έχει συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας.