Συνάντηση Γουίτκοφ με Νετανιάχου στο Ισραήλ πριν από τις συνομιλίες Ουκρανίας - Ρωσίας

Συνάντηση Γουίτκοφ με Νετανιάχου στο Ισραήλ πριν από τις συνομιλίες Ουκρανίας - Ρωσίας

02/02/2026 • 17:36
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
02/02/2026 • 17:36
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται αύριο Τρίτη στο Ισραήλ, ανέφερε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω της επιδεινούμενης έντασης με το Ιράν, την ώρα που, ταυτόχρονα, η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις ώστε να προχωρήσει το σχέδιό της για τη Γάζα.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Γουίτκοφ θα αναχωρήσει στη συνέχεια για το Αμπού Ντάμπι, όπου την Τετάρτη και την Πέμπτη θα έχει συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

ΓΟΥΙΤΚΟΦ
ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ