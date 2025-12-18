Συνάντηση Γαλλίας, ΗΠΑ και Λιβάνου στο Παρίσι: Επί τάπητος ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ

Συνάντηση αφιερωμένη στον Λίβανο πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Παρίσι, παρουσία κυρίως του διοικητή του στρατού του Λιβάνου, Ροντόλφ Χαϊκάλ, για να «τεκμηριωθεί σοβαρά» το έργο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Σας επιβεβαιώνω ότι μια συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τους ειδικούς απεσταλμένους της Γαλλίας και των ΗΠΑ καθώς και με τους κύριους εταίρους του Λιβάνου», δήλωσε ο Πασκάλ Κονφαβρέ, εκπρόσωπος του Κε ντ΄Ορσέ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο στρατηγός Χαϊκάλ «παρουσίασε την πρόοδο» του έργου των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου επί του πεδίου για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και «περιέγραψε τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου», δήλωσε.

«Υπάρχει συναίνεση για να τεκμηριωθεί σοβαρά αυτή η πρόοδος και εργαζόμαστε στο πλαίσιο του μηχανισμού επιτήρησης της εκεχειρίας», πρόσθεσε ο Πασκάλ Κονφαβρέ.

«Εργαζόμαστε για να παράσχουμε στον μηχανισμό συγκεκριμένα μέσα ώστε να διαπιστωθεί η πρόοδος του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ», δήλωσε επίσης.

Επίσης, οι διάφορες πλευρές υιοθέτησαν την αρχή της διεξαγωγής, τον Φεβρουάριο του 2026, διεθνούς συνεδρίου υποστηρικτών των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου.

Το μέρος δεν είναι ακόμη γνωστό. Προηγουμένως, είχε γίνει λόγος για ένα συνέδριο υποστήριξης έως το τέλος της χρονιάς στη Σαουδική Αραβία.

Από γαλλικής πλευράς, ο ειδικός απεσταλμένος του Γάλλου προέδρου για τον Λίβανο Ζαν-Ιβ Λε Nτριάν και η σύμβουλος του Εμανουέλ Mακρόν για τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή Αν-Κλερ Λεζάντρ ήταν επίσης παρόντες μεταξύ άλλων στη σημερινή συνεδρίαση.

Η ειδική απεσταλμένη των Ηνωμένων Πολιτειών Μόργκαν Ορτάγκους και ο Σαουδάραβας απεσταλμένος Γιαζίντ μπεν Φαρχάν συμμετείχαν επίσης, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συζητήσεων.

Η συνάντηση αυτή διεξάγεται ενώ η ισραηλινή αεροπορία εξαπέλυσε σήμερα σειρά πληγμάτων κατά του νοτίου και ανατολικού Λιβάνου και την παραμονή μιας συνεδρίασης της ομάδας επιτήρησης της εκεχειρίας που είναι σε ισχύ από τα τέλη Νοεμβρίου του 2024, και περιλαμβάνει, εκτός από τον Λίβανο και το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον ΟΗΕ και τη Γαλλία.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που έβαλε τέλος πριν από έναν και πλέον χρόνο στον πόλεμο μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, το τελευταίο συνεχίζει τα πλήγματά του στον Λίβανο, τα οποία μετρούν ήδη 340 νεκρούς σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι στοχεύει υποδομές της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ βγήκε πολύ αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ και ο στρατός του Λιβάνου πρέπει να καταστρέψει έως το τέλος της χρονιάς όλες τις στρατιωτικές υποδομές της ισλαμιστικής οργάνωσης μεταξύ του ισραηλινού συνόρου και του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χλμ. βορειότερα.

Ωστόσο, το Ισραήλ κλιμάκωσε τα πλήγματά του τις τελευταίες εβδομάδες, κατηγορώντας τη Χεζμπολάχ ότι επανεξοπλίζεται και αμφιβάλλοντας για την αποτελεσματικότητα του στρατού του Λιβάνου.

Στο Παρίσι, οι διάφορες πλευρές επρόκειτο να συζητήσουν επακριβώς ένα σχέδιο μηχανισμού επιτήρησης του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ που θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτήρησης της εκεχειρίας με τη βοήθεια γαλλικών στρατευμάτων.