Συνάντηση Φον ντερ Λάιεν - Μακρόν στο Παρίσι πριν το ταξίδι τους στην Κίνα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για ένα γεύμα εργασίας την Τρίτη, ανακοίνωσε η Επιτροπή, καθώς οι δύο τους προετοιμάζονται για ένα κοινό ταξίδι στην Κίνα αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφτεί την Κίνα από τις 5 έως τις 7 Απριλίου.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν Ερίκ Μάμερ ανέφερε σε tweet τη Δευτέρα ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν θέματα όπως ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο ενεργειακός τομέας και οι προετοιμασίες για τα ταξίδια τους στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της κοινής συνάντησης με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

