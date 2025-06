Συνάντηση Ερντογάν με Αρμένιο πρωθυπουργό: Η Τουρκία υποστηρίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες Αρμενίας - Αζερμπαϊτζάν

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικολ Πασινιάν την Παρασκευή και δήλωσε ότι η Τουρκία θα στηρίξει τις ειρηνευτικές προσπάθειες της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν, δήλωσε το γραφείο του Ερντογάν μετά τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά τη σπάνια διμερή επίσκεψη, οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης πιθανά βήματα για την ομαλοποίηση Τουρκίας-Αρμενίας, ανέφερε το γραφείο.

Ο Πασινιάν, γράφοντας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, δήλωσε ότι είχε "μια σε βάθος ανταλλαγή απόψεων" με τον Ερντογάν.

«Συζήτησαν τη διαδικασία εξομάλυνσης Αρμενίας-Τουρκίας, τις περιφερειακές εξελίξεις και τη σημασία του διαρκούς διαλόγου», έγραψε ο Πασινιάν. «Η Αρμενία παραμένει προσηλωμένη στην οικοδόμηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας».

President @RTErdogan met with Prime Minister Nikol Pashinyan of Armenia, who is in Türkiye for a working visit, at the Dolmabahçe Presidential Office in Istanbul. pic.twitter.com/M7Ryj6XL4W