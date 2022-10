Σε εξέλιξη η συνάντηση Δένδια με Σούκρι στο Κάιρο

Με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σαμέχ Σούκρι, συναντάται αυτή την ώρα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Κάιρο.

«Συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό μου, την αυτού εξοχότητα, Νίκο Δένδια, αρχίζει στο αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών στο Κάιρο. Αίγυπτος και Ελλάδα, μια μακρά στρατηγική συνεργασία και ιστορική φιλία», τονίζεται σε ανάρτηση του εκπροσώπου του αιγυπτιακού ΥΠΕΞ.

tête-à-tête meeting between FM #Sameh_Shoukry and his Greek counterpart H.E. Nikos Dendias commences at the Egyptian Ministry of Foreign Affairs in Cairo…. 🇪🇬 & 🇬🇷 a long standing strategic partnership and historic friendship.



