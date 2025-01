Συνάντηση Αλ Τζολάνι με υψηλόβαθμους Χριστιανούς κληρικούς στη Δαμασκό

Με υψηλόβαθμους Χριστιανούς κληρικούς συναντήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (31/12) ο Αχμέντ αλ- Σαράα (αλ Τζολάνι), εν μέσω εκκλήσεων προς τον ισλαμιστή αρχηγό της Συρίας να εγγυηθεί τα δικαιώματα των μειονοτήτων, μετά την κατάληψη της εξουσίας και την πτώση του Άσαντ.

Ειδικότερα, η Γενική Διοίκηση της Συρίας σε ανακοίνωσή της στο Telegram, η οποία περιλαμβάνει φωτογραφίες από τη συνάντηση με καθολικούς, ορθόδοξους και αγγλικανικούς κληρικούς τονίζει ότι: «Ο ηγέτης της νέας συριακής διοίκησης, Αχμέντ αλ-Σαράα, συναντά αντιπροσωπεία της χριστιανικής κοινότητας στη Δαμασκό».

Σημειώνεται ότι, η συνάντηση αυτή μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης του Σαράα να οικοδομήσει σχέσεις με διαφορετικές κοινωνικές ομάδες μετά τις πρόσφατες πολιτικές αλλαγές στη Συρία.

Leader Ahmed al-Sharaa meeting the delegation of #Christian community in #Damascus #Syria pic.twitter.com/cFv041oXfF