Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Αμβούργου

Το αεροδρόμιο του Αμβούργουτης Γερμανίας ανέστειλε τις πτήσεις τη Δευτέρα, καθώς η αστυνομία, ενεργώντας κατόπιν απειλής για επίθεση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ερεύνησε ένα αεροπλάνο με 198 επιβάτες από την Τεχεράνη που είχε προσγειωθεί στη βόρεια πόλη, δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

#BREAKING : All flights at Germany's Hamburg Airport are suspended due to a threat of an attack on an aircraft from the Iranian capital Tehran, an airport spokeswoman tells dpa. pic.twitter.com/DsqJcDJkAb