Συναγερμός στο αεροδρόμιο Χίθροου: Επαναλειτουργεί ο τερματικός σταθμός 4, μετά το «περιστατικό με επικίνδυνα υλικά» (vids)

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Χίθροου, καθώς ένας από τους τέσσερις τερματικούς σταθμούς του αεροδρομίου στο Λονδίνο έκλεισε και εκκενώθηκε.

Όπως αναφέρει το Sky News, οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό, ανακοίνωσε η διοίκηση του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με το Reuters, λίγο μετά το 10 το βράδυ ο τερματικός σταθμός 4 ξεκίνησε να επαναλειτουργεί, ενώ η Πυροσβεστική ολοκλήρωσε την επιχείρησή της.

«Ζητάμε από τους επιβάτες να μην κατευθύνονται προς το Τερματικό 4 και παρέχουμε υποστήριξη σε όσους βρίσκονται στον χώρο. Όλοι οι υπόλοιποι τερματικοί λειτουργούν κανονικά. Θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες το συντομότερο δυνατό», σημειώθηκε νωρίτερα στην ανακοίνωση.

Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής του Λονδίνου δήλωσε πως «οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε ένα πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά στο Αεροδρόμιο Χίθροου».

Ειδικά συνεργεία έχουν σταλεί για να αξιολογήσουν την κατάσταση, και μέρος του αεροδρομίου έχει εκκενωθεί προληπτικά ενώ οι πυροσβέστες επεμβαίνουν.

Φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν αρκετά ασθενοφόρα έξω από το Τερματικό 4 του αεροδρομίου.

Heathrow now handing out water, bosh! pic.twitter.com/xD6QR8hoBR — Harry Smith (@HarrySmithDev) September 8, 2025

Now handing out blankets at Heathrow Terminal 4 pic.twitter.com/fToUsI6HEq — Harry Smith (@HarrySmithDev) September 8, 2025

Η National Rail ανακοίνωσε ότι τα τρένα δεν σταματούν στο Τερματικό 4 του Χίθροου λόγω «της ανταπόκρισης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε ένα περιστατικό».