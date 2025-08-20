Συναγερμός στην Πολωνία: Έκρηξη από άγνωστο αντικείμενο στα ανατολικά σύνορα

Ένα αντικείμενο που έπεσε και εξερράγη σε ένα χωράφι με καλαμπόκι στην ανατολική Πολωνία ενδέχεται να ήταν εξάρτημα ενός παλιού κινητήρα έλικα, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πολωνικός στρατός, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου από την Ουκρανία ή τη Λευκορωσία.

Η αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ένα άγνωστο αντικείμενο είχε πέσει σε ένα χωράφι στο χωριό Οσίνι της επαρχίας Λούμπλιν στην ανατολική Πολωνία, που συνορεύει με την Ουκρανία.

«Μετά από προκαταρκτική ανάλυση των αρχείων του ραντάρ, δεν καταγράφηκε καμία παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου χθες το βράδυ από την Ουκρανία ή τη Λευκορωσία», ανέφερε η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ένοπλων Δυνάμεων.

«Οι πληροφορίες σχετικά με την ανακάλυψη ενός αντικειμένου, το οποίο, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ενδέχεται να είναι εξάρτημα παλαιού κινητήρα έλικα, έχουν διαβιβαστεί στο Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων – Διοίκηση Αεροπορικών Δυνάμεων».

Η έκρηξη έσπασε τα παράθυρα σε πολλά σπίτια, αλλά δεν τραυματίστηκε κανείς, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PAP. Οι αστυνομικοί βρήκαν καμένα μεταλλικά και πλαστικά συντρίμμια στον τόπο του συμβάντος, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με μηνύματα του στρατού που δημοσιεύτηκαν στο Telegram, σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ηχούσαν για περίπου μία ώρα πάνω από τα σύνορα στις περιοχές Βόλιν και Λβιβ της Ουκρανίας.

Δεν υπήρξαν αναφορές για αεροπορικές επιθέσεις σε αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με τους κυβερνήτες τους.