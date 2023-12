Συναγερμός στην Ισπανία: Προειδοποιήσεις για βόμβες σε διεθνή σχολεία σε Μαδρίτη, Σαραγόσα και Τενερίφη

Μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προειδοποιούσαν για τοποθέτηση βόμβας έλαβαν πολλά διεθνή σχολεία -γαλλικά και βρετανικά- στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να αναβληθούν τα μαθήματα εκεί, ανακοίνωσαν τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.



«Λάβαμε ένα μέιλ την Κυριακή (17/12) στις 23:00 (τοπική ώρα, 01:00 σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) στο οποίο υπήρχε προειδοποίηση για βόμβα. Ενημερώσαμε την αστυνομία καθώς και τη γαλλική πρεσβεία στην Ισπανία. Μέχρι να αποχωρήσουν οι αρχές (από το χώρο του σχολείου), το σχολείο δεν θα λειτουργήσει», επεσήμανε σήμερα το πρωί ο Νοέλ Χεγκού, διευθυντής του γαλλικού σχολείου Moliere στη Θαραγόθα. Σήμερα το πρωί το σχολείο, στο οποίο φοιτούν 1.000 μαθητές, δεν άνοιξε τη συνηθισμένη του ώρα, καθώς βρίσκονταν «καθ’ οδόν» πυροτεχνουργοί, πρόσθεσε.



Το γαλλικό σχολείο Jules Verne της Τενερίφης, στο αρχιπέλαγος των Κανάριων νησιών, επίσης έλαβε προειδοποίηση για αντίστοιχη απειλή χθες το βράδυ, σύμφωνα με τον Ζουλιέν Λεπανί, διευθυντή του δημοτικού, ο οποίος όμως δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

Οι γονείς των μαθητών του βρετανικού σχολείου St Georges στη Μαδρίτη έλαβαν μήνυμα, με το οποίο τους ανακοινωνόταν ότι το σχολείο θα άνοιγε αργά το πρωί, αφού «στη διάρκεια της νύκτας ελήφθη μέιλ στο οποίο αναφερόταν ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα». Η διεύθυνση του σχολείου επεσήμανε στο μήνυμά της ότι «η ίδια προειδοποίηση εστάλη σε πολλά σχολεία της Μαδρίτης σήμερα» και «η αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για σειρά λάθος συναγερμών».Την προηγούμενη εβδομάδα το βρετανικό σχολείο Kensington είχε επίσης λάβει «απειλές μέσω μέιλ», σημείωσε η διεύθυνση. Η αστυνομία της Ισπανίας δεν έχει θελήσει να σχολιάσει τα περιστατικά.





Θυμίζεται ότι εδώ και μήνες έχουν καταγραφεί προειδοποιήσεις για τοποθέτηση βόμβας σε αεροδρόμια, σταθμούς τραίνων αλλά και σε σχολεία στην Ευρώπη.

Έπειτα από την επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου τόσο η Ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον όσο και ο εκπρόσωπος της Europol Γιαν Οπ Γκεν Ορθ τόνισαν πως τα καλέσματα για παγκόσμια τζιχάντ που ακολούθησαν έχουν θέσει σε συναγερμό τις διωκτικές αρχές. Στην τελευταία έκθεσή της, μάλιστα, η EUROPOL προειδοποιήσε ότι οι πρόσφατα αποφυλακισθέντες τζιχαντιστές είναι πιθανό να στρατολογήσουν νέους τρομοκράτες, ενώ και στην Ελλάδα αστυνομία και ΕΥΠ έχουν τεθεί σε συναγερμό ενισχύοντας τα μέτρα προστασίας σε πάνω από 80 στόχους κυρίως ισραηλινών και αμερικανικών στόχων.

Μάλιστα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι βλέπουν αυξανόμενο κίνδυνο επιθέσεων από ριζοσπαστικοποιημένους ισλαμιστές εξαιτίας του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, με τη μεγαλύτερη απειλή να προέρχεται πιθανόν από «μοναχικούς λύκους», των οποίων ο εντοπισμός και η παρακολούθηση είναι δύσκολοι.

Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν πυροδοτήσει ένα νέο κύμα ανησυχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για έξαρση τρομοκρατικών χτυπημάτων σε διάφορες χώρες και οι αρχές ήδη έχουν προχωρήσει από την περασμένη Παρασκευή (15/12) σε συλλήψεις στη Γερμανία, τη Δανία και την Ολλανδία, με άκρα μυστικότητα χωρίς να είναι σαφές αν αποτελεί ευρύτερο σχέδιο ή μεμονωμένες επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο.

Το εορταστικό κλίμα, η κάθοδος πλήθους κόσμου στις αγορές παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες καθώς και η τουριστική κίνηση εν μέσω των χριστουγεννιάτικων διακοπών διαμορφώνουν συνθήκες πιθανών στόχων για τους εξτρεμιστές.

Denmark and Germany announced Thursday the arrests of several terror suspects, including alleged Hamas members suspected of plotting attacks on Jews and Jewish institutions in Europe over the ongoing Israel-Hamas war. https://t.co/wn64UvWlo3