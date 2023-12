Συναγερμός στην Ευρώπη: Σε επιφυλακή οι Αρχές για τρομοκρατικά χτυπήματα μετά από συλλήψεις υπόπτων

Σε συναγερμό βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές και οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες στην Ευρώπη, υπό τον φόβο τρομοκρατικών χτυπημάτων εν όψει των γιορτών.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν πυροδοτήσει ένα νέο κύμα ανησυχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για έξαρση τρομοκρατικών χτυπημάτων σε διάφορες χώρες και οι αρχές ήδη έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις στη Γερμανία, τη Δανία και την Ολλανδία, με άκρα μυστικότητα χωρίς να είναι σαφές αν αποτελεί ευρύτερο σχέδιο ή μεμονωμένες επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο.

Το εορταστικό κλίμα, η κάθοδος πλήθους κόσμου στις αγορές παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες καθώς και η τουριστική κίνηση εν μέσω των χριστουγεννιάτικων διακοπών διαμορφώνουν συνθήκες πιθανών στόχων για τους εξτρεμιστές.

Denmark and Germany announced Thursday the arrests of several terror suspects, including alleged Hamas members suspected of plotting attacks on Jews and Jewish institutions in Europe over the ongoing Israel-Hamas war. https://t.co/wn64UvWlo3