Πεντακόσιοι μετανάστες, μεταξύ των οποίων πολλές γυναίκες και παιδιά, βρίσκονται σε ένα προβληματικό αλιευτικό σκάφος στη ιταλική θαλάσσια περιοχή της Σικελίας, η οποία ήδη μπάζει νερά.

Αυτό αναφέρει η ηλεκτρονική έκδοση της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica σημειώνοντας ότι η Frontex έχει σημάνει συναγερμό και έχει ήδη ξεκινήσει επιχείρηση για τη διάσωση των μεταναστών.

Το αλιευτικό σκάφος εντοπίστηκε από αεροσκάφος της Frontex. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανόν να έφυγε από τις ακτές της Κυρηναϊκής της Λιβύης και, στην τελευταία του γνωστή θέση, γύρω στις 9 σήμερα το πρωί, προχωρούσε προς τις ανατολικές ακτές της Σικελίας με κατεύθυνση τις Συρακούσες.

Ο ιστότοπος «Alarm-Phone» που αποτελεί μια διαδικτυακή πηγή για να βοηθάει πρόσφυγες που χρειάζονται διάσωση στη θάλασσα, δημοσιεύει επίσης τον χάρτη της περιοχής όπου βρίσκεται το σκάφος και ζήτησε από τις ιταλικές ναυτιλιακές αρχές την άμεση επέμβαση, η οποία και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η οργάνωση, ανέφερε στο Twitter ότι είχε ενημερώσει τις «αρμόδιες αρχές» και τους είπε: «Μην χάνετε χρόνο: στείλτε άμεσα βοήθεια!».

🆘! ~500 vite in pericolo al largo della #Sicilia!



Alarm Phone è in contatto con circa 500 persone su un barcone partito dalla #Libia, ci ha chiamato dall'area SAR italiana. Abbiamo allertato le autorità competenti. Non perdete tempo: mandate subito i soccorsi! pic.twitter.com/3y0AMiSZ0f