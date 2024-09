Συναγερμός στη Φλόριντα: 3 νεκροί από τον τυφώνα Ελέν - πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια (pics&vids)

Το αμερικανικό εθνικό κέντρο τυφώνων (NHC) ανακοίνωσε ότι ο τυφώνας Ελέν, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί «εξαιρετικά επικίνδυνος» έφτασε πάνω από το έδαφος στην αμερικανική πολιτεία Φλόριντα αργά το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα).

Ο κυβερνήτης Ντε Σάντις ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον ένα άτομο έχει ήδη πεθάνει καθώς μια πινακίδα έπεσε σε δρόμο και προέτρεψε τους ανθρώπους να μην ταξιδεύουν, λέγοντας ότι «οι δρόμοι μπορεί να είναι επικίνδυνοι» και ότι είναι «πολύ, πολύ επικίνδυνο».

Δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Alamo της Τζόρτζια σε ανεμοστρόβιλο που σχετίζεται με το σύστημα καταιγίδας από τον τυφώνα Ελέν, δήλωσε στο CNN η δήμαρχος της πόλης.

Το Alamo βρίσκεται λίγο πάνω από 75 μίλια έξω από το Macon της Τζόρτζια.

The International Space Station flew over Hurricane Helene at 2:25 p.m. EDT Thursday, Sept. 26, 2024, as it approached the Gulf Coast of Florida packing winds in excess of 120 miles an hour. pic.twitter.com/J1iU0Iztpx — International Space Station (@Space_Station) September 26, 2024

Hurricane Helene about make

landfall moving 24 miles per hour towards Tallahassee at a cat 4 possible cat 5 prayers to those in the Big Bend, Appalachia Bay areas and in the path we are still getting winds of 130-150 miles per hour.



Not much to slow this down until after… pic.twitter.com/oYUHmralie — World life (@seautocure) September 27, 2024

As #HurricaneHelene continues, the AquaFence at TGH stands firm. The water-impermeable barrier is designed to withstand storm surge up to 15 feet. It has worked through multiple rain events to prevent storm waters from impacting hospital operations. #WeAreTGH #StormWatch pic.twitter.com/papsd6oPg2 — Tampa General Hospital (@TGHCares) September 27, 2024

«Πιθανό να υπάρχουν επιπλέον θάνατοι», προειδοποιεί ο Ντε Σάντις

Ο κυβερνήτης Ντε Σάντις δήλωσε ότι είναι πιθανό να υπάρξουν «επιπλέον» θάνατοι στην πολιτεία καθώς η καταιγίδα προχωρά.

«Όταν οι κάτοικοι της Φλόριντα ξυπνήσουν αύριο το πρωί, θα ξυπνήσουμε σε μια κατάσταση όπου είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν επιπλέον απώλειες ζωής», ανέφερε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Και σίγουρα, θα υπάρξει απώλεια περιουσίας».

Σημείωσε ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης δεν γνωρίζουν ακόμη την έκταση του αντίκτυπου του τυφώνα ακόμα, επειδή είναι νύχτα στη Φλόριντα.

«Δεν έχουμε ακόμη πλήρη εικόνα», δήλωσε ο ίδιος.

«Με βάση δεδομένα του ραντάρ Ντόπλερ της NWS (σ.σ. της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας), το μάτι του (κυκλώνα) Ελέν έφθασε στην ξηρά» στην περιοχή Μπιγκ Μπεντ, στη βόρεια Φλόριντα, «περί τις 23:10» (σ.σ. τοπική ώρα· 06:10 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε το NHC.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι χωρίς ρεύμα στη Φλόριντα

Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο καταναλωτές είναι χωρίς ρεύμα στη Φλόριντα μετά την έλευση του τυφώνα Helene αργά το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με την PowerOutage.US.

Σύμφωνα με την PowerOutage.US είναι χωρίς ρεύμα οι εξής:

Φλόριντα: 1.036.553

Γεωργία 46.040

Βόρεια Καρολίνα: 12.427

Βιρτζίνια: 7.221

Νότια Καρολίνα: 5.540

Ο τυφώνας νωρίτερα ενισχύθηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους ως και 215 χιλιομέτρων ανά ώρα, κι ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα καταστροφικός.

Συνολικά, 61 από τις 67 κομητείες της Φλόριντα έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ σε αρκετές στην πορεία της καταιγίδας έχουν δοθεί εντολές εκκένωσης.

NEW: Florida man Matthew Heller films himself in his kayak in his own living room as hurricane Helene intensifies.



Helene is currently a Category 4 storm and has caused widespread power outages, flooding & 140-mile-per-hour winds.pic.twitter.com/V83oJBomaK — Collin Rugg (@CollinRugg) September 27, 2024

Some Florida homes were seen floating away in floodwaters as Hurricane Helene lashed the state.



Follow live updates: https://t.co/r4vBRc9FpK pic.twitter.com/8Xx7w13xiB — ABC News (@ABC) September 27, 2024

This is what a 15 ft storm surge from Cat 4 Hurricane #Ian looked like in #FortMyers. Now, the NHC predicts #Helene could strengthen to a Cat 4 (115 kn winds before landfall), potentially bringing storm surges of:



15-20 ft: Carrabelle to Suwannee River, FL

10-15 ft: Apalachicola… pic.twitter.com/UiivD9kA9Z — Dr. Mona Hemmati (@HemmatiMona) September 25, 2024

WILD: Man in Tampa, FL is broadcasting live from his living room, showing the aftermath of Hurricane Helene. pic.twitter.com/0u57hnKc7U — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) September 27, 2024

I’m STUNNED they have not closed the Howard Frankland Bridge in Tampa Bay.



This was the live look at 3:21 with the chop from #HurricaneHelene



Please stay off the bridge! pic.twitter.com/5ZlK5AJSYW — Jeff Butera (@BayNews9Jeff) September 26, 2024

Πληροφορίες σχετικά με τη μετεωρολογική παλίρροια

Ο Θοδωρής Κολλυδάς, με ανάρτησή του στο X ανέλυσε κάποια από τα χαρακτηριστά του τυφώνα.

«ΚΙ ΟΜΩΣ, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΓΥΡΙΖΕΙ ΠΙΣΩ ! Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει η μετεωρολογική παλίρροια στην Αμερική με την έλευση της κακοκαιρίας Helena , όπου το ύψος του νερού έχει ξεπεράσει τα 20 ft (περίπου 6 μέτρα σε πολλές περιοχές). Το φαινόμενο αυτό δημιουργείται σχεδόν πάντοτε σε παράκτιες περιοχές όταν πλησιάζουν οι ισχυροί κυκλώνες και οι οποίοι δημιουργούν μετεωρολογικές παλίρροιες (storm surges και/ή storm tides) οι οποίες, μπορεί να προκαλέσουν ιδιαζόντως μεγάλες τιμές της ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ροή των ποταμιών που εκβάλλουν στις ακτές να αντιστρέψουν τη διεύθυνση ροής τους και να δημιουργήσουν προβλήματα με περαιτέρω ένταση των πλημμυρών. Εδώ ισχύει ότι "τα ποτάμια γυρίζουν πίσω"».

🌪️🌪️🌪️ ΚΙ ΟΜΩΣ, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΓΥΡΙΖΕΙ ΠΙΣΩ !

✅Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει η μετεωρολογική παλίρροια στην Αμερική με την έλευση της κακοκαιρίας Helena , όπου το ύψος του νερού έχει ξεπεράσει τα 20 ft ( περίπου 6 μέτρα σε πολλές περιοχές) . Το φαινόμενο αυτό δημιουργείται… pic.twitter.com/Y2PyEJN9WC — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 26, 2024

Πηγή: ΣΚΑΪ