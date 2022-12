Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της γερμανικής αστυνομίας στο κέντρο της Δρέσδης, καθώς υπάρχουν υποψίες για περιστατικό ομηρίας.

Πολλά γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και η εφημερίδα «Bild», μεταδίδουν ότι άνδρας, οπλισμένος με πιστόλι, έχει καταφύγει σε κατάστημα εμπορικού κέντρου, αφού προηγουμένως άνοιξε πυρ στους χώρους ραδιοφωνικού σταθμού στην Δρέσδη.

Ο 40χρονος ένοπλος σκότωσε μία γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν καταφύγει στο εμπορικό κέντρο, σύμφωνα με την Bild, που δεν διευκρινίζει τον τόπου του φόνου.

«Η αστυνομία της Δρέσδης διεξάγει επιχείρηση στο κέντρο της πόλης. Υπάρχουν υποψίες για σύλληψη ομήρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας που διευκρινίζει ότι το εμπορικό κέντρο και η παρακείμενη χριστουγεννιάτικη αγορά έχουν κλείσει.

