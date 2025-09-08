Οι χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς το Κρεμλίνο θα πραγματοποιήσει τα πολεμικά γυμνάσια Zapad 2025 μαζί με τη Λευκορωσία, τα πρώτα από την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι ασκήσεις, που θα διεξαχθούν από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, θα περιλαμβάνουν κάποιους ελιγμούς κοντά στην Πολωνία και τη Λιθουανία, καθώς το Κρεμλίνο θα κάνει εξάσκηση για μια πιθανή σύγκρουση με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

«Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις ασκήσεις κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Τόσο οι γειτονικές χώρες όσο και το ίδιο το ΝΑΤΟ τις αντιμετωπίζουν με τη μέγιστη σοβαρότητα», δήλωσε ο Λιθουανός υφυπουργός Άμυνας Τόμας Γκοντλιάουσκας. «Η Λιθουανία και οι σύμμαχοί μας είναι προετοιμασμένοι, ενωμένοι και θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, έτοιμοι να απαντήσουν εάν χρειαστεί».

Σε απάντηση, οι χώρες του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία διεξάγουν τα δικά τους πολεμικά γυμνάσια.

Στην άσκηση Tarassis 25 συμμετέχουν 10 χώρες του ΝΑΤΟ από τη Βόρεια Ευρώπη, ενώ η Λιθουανία θα πραγματοποιήσει τη δική της άσκηση εθνικής άμυνας Thunder Strike.

Η Πολωνία διοργανώνει αυτήν την εβδομάδα την άσκηση Iron Defender-25, με 30.000 στρατιώτες να συμμετέχουν. «Η Πολωνία θα ανταποκριθεί στις ασκήσεις Zapad 2025... με τον κατάλληλο τρόπο από την πολωνική πλευρά», δήλωσε ο υφυπουργός Άμυνας Cezary Tomczyk στον πολωνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RMF.

Οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών της Λιθουανίας αναμένουν ότι έως και 30.000 στρατιώτες θα συμμετάσχουν στην Zapad - πολύ λιγότεροι από ό,τι το 2021, όπου συμμετείχαν περίπου 200.000 στρατιώτες.

Ωστόσο, η Μόσχα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ασκήσεις για να δοκιμάσει την αντίδραση του ΝΑΤΟ σε προκλήσεις όπως παραβιάσεις του εναέριου χώρου, κυβερνοεπιθέσεις ή ακόμη και δολιοφθορά πολιτικών υποδομών - μετρώντας πόσο γρήγορα αντιδρούν οι σύμμαχοι και αν αποδίδουν την ευθύνη στη Ρωσία και αυτό αυξάνει τον κίνδυνο κλιμάκωσης, υπογραμμίζει το POLITICO.

Ωστόσο, ο Λιθουανός υφυπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η Λιθουανία είναι ικανή να διαφοροποιεί τις απειλές. «Έχουμε την ικανότητα να παρατηρούμε και να ανταποκρινόμαστε, και να διακρίνουμε μεταξύ ενός ατυχήματος και μιας πραγματικής απειλής», είπε.