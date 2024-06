Σύμη: Νεκρός βρέθηκε ο δημοσιογράφος του BBC

Νεκρός βρέθηκε στη Σύμη ο παρουσιαστής του BBC, Μάικλ Μόσλεϊ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης 5 Ιουνίου, όταν έφυγε από την παραλία στο Πέδι για να πάει για πεζοπορία με κατεύθυνση την παραλία της Αγίας Μαρίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Δήμο Σύμης, ο 67χρονος εντοπίστηκε πάνω στη στεριά 10 μέτρα από την παραλία, δίπλα σε φράχτη οικόπεδου.

Η σορός ταυτοποιήθηκε από το σορτσάκι και την μπλούζα που φόραγε.

Body found in search for TV and radio presenter Michael Mosley, who went missing on a Greek island https://t.co/cdfvfaRso3